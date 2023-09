Isoahontien jalankulku- ja pyöräilyväylä avattu käyttöön Viitasaarella

Maatilojen investointitukia haettu maltillisesti Keski-Suomessa 25.8.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Maatilojen investointitukia on haettu Keski-Suomessa maltillisesti tänä vuonna. Tähän mennessä tukia on haettu noin 1,3 miljoonan euron edestä, ja rahoitusvaraa on jäljellä lähes yhtä paljon.