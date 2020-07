Isojen asuntojen vuokrat laskeneet Kotkassa

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan isojen asuntojen vuokrat ovat laskeneet Kotkassa. Vuokrataso on kehittynyt kaupungissa hyvin maltillisesti. Vuokramarkkinoiden näkymiä heikentää väestön vähentyminen ja parantaa kaavailut uudesta biojalostuslaitoksesta.

Kotkassa vuokrien kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana hyvin maltillista. Vuokrat ovat nousseet yksiöissä ja kaksioissa puolella prosentilla. Kolmioiden ja isompien asuntojen vuokrissa on ollut laskua (-0,3 %). Kuluneen viiden vuoden aikana suhteellisesti eniten ovat kasvaneet yksiöiden vuokrat (+4,6 %), kun taas kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa kehitys on ollut hyvin maltillista (+ 1,8 %).

Kotkan vuokrataso (12,1 €/m²) on edullinen verrattuna katsauksen muihin kaupunkeihin, mutta selkeästi korkeampi kuin Kymenlaakson suurimmassa kaupungissa Kouvolassa (10,8 €/m²). Keskustassa ja lähimpänä keskustaa sijaitsevien alueiden vuokrat ovat kasvaneet nopeammin kuin kauempana sijaitsevilla alueilla.

Viimeisen neljän vuoden aikana Kotkan väestö on supistunut yli 2000 hengellä. Vuonna 2030 Kotkan arvioidaan olevan alle 50 000 asukkaan kaupunki.

”Kotkan vuokramarkkinoiden näkymiä heikentää negatiivinen väestökehitys. Metsäteollisuuden rakennemuutoksella on ollut pitkä varjo kaupungin väestökehitykseen. Viime vuosina Kotkan talousalueen elinkeinorakenne on kuitenkin monipuolistunut ja työpaikkamäärä kääntynyt kasvuun. Google on investoinut Haminaan ja Kotkaan kaavaillaan uutta suurta biojalostuslaitosta. Tämän vuosikymmenen kehitys riippuu kaupungin sekä kaupungin satamaa käyttävien yritysten toipumisesta koronasta”, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli Kotkassa 400 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 350–480 euroa. Yli 500 euron vuokrapyyntejä on kaupungissa siis hyvin vähän. Kymenlaakson toisessa suuressa kaupungissa Kouvolassa vastaavalla ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien mediaani oli 420 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 371–450 eurossa eli hajonta pyynneissä on Kotkassa selkeästi Kouvolaa laajempi. Kotkassa yksiöiden keskineliövuokra (14,2 €/m²) on kuitenkin selkeästi Kouvolaa (13,1 €/m²) korkeampi.

Kotkassa vuokra-asuntojen markkinointiaika oli Vuokraovi.com-sivustolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 26 päivää. Lyhimmät markkinointiajat Kotkassa ajoittuvat vuosittain heinä-syyskuuhun. Vuoden 2019 aika yksiöihin löytyi uusi vuokralainen keskimäärin 23 päivässä. Kaksiot liikkuivat keskimäärin 30 päivässä, ja kolmiot yhtä päivää lyhyemmässä ajassa.

”Uudiskohteita on valmistunut Kotkaan hyvin vähän viime vuosina, mikä on tasapainottanut asuntomarkkinoita. Suunnitelma rakentaa uusi ammattikorkeakoulukampus ja tapahtumakeskus Kantasatamaan vahvistaisivat tulevaisuudessa asuntojen kysyntää keskustassa Kotkansaarella”, pohtii Rokkanen.