Isolahden koulussa ja Nummen koulussa koronatartuntoja 29.11. ja 2.12.

Isolahden koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa 29.11. Nummen koulussa on todettu kaksi koronatartuntaa 2.12. Altistuneita on kahdessa koulussa yhteensä 69.

Isolahden koulussa altistuneita on yhteensä 50 ja Nummen koulussa 19. Altistuneet on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Muiden oppilaiden koulunkäynti jatkuu normaalisti. Molempien koulujen kaikkien oppilaiden huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.

