Isosaareen uusi ravintola ja laiva

Senaatti-kiinteistöt vuokrasi keväällä 2017 Isosaaren rakennukset ja maa-alueet Suomen Saaristokuljetus Oy:lle. Saari avutui yleisölle kesäkuussa 2017. Toisen vuoden sesongille on luvassa uusia tuulia.

”Pyrimme joka vuosi avamaan saarella jotakin uutta. Tänä vuonna yhteistyökumppanimme Theron Catering Oy avasi Rikaman salin (ent. Ruokala) yleisölle. Rikaman salissa voi järjestää yksityistilaisuuksia ja ruokailla kesäsesonkina yleisöristeilypäivinä herkullisten, tuoreiden ja kotimaisten tuotteiden äärellä. Rikaman salissa on noin 200 asiakaspaikkaa”, toimitusjohtaja Tomi Ståhlberg kertoo.



”Alkukesästä hankimme käyttöömme yhden Suomen suurimmista saaristoristeilijöistä M/s Aspön. Nykyiseltä nimeltään M/s Isosaari on aiemmin toiminut Turun ja Utön välisessä saaristoliikenteessä ja operoi nyt uudessa roolissa Kauppatorilta Isosaareen. Enää ei kelejä tai merenkäyntiä tarvitse jännittää. Lisäksi M/s Isosaari toimii laivahotellina Isosaaressa sesonkina eli Isosaaressa voi nyt myös yöpyä”, Ståhlberg kertoo. ”Lapsiperheille on uutuutena ponit ja hevoset saaressa, joilla lapset voivat ratsastaa tai koko perhe voi käydä vaikka hevoskärryajelulla”, Ståhlberg jatkaa.



Isosaari on yli 100 vuotta vanha linnakesaari noin 40 minuutin laivamatkan päässä Helsingin Kauppatorilta. Isosaari on yksi Helsingin seudun uloimmista saarista ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä kohde. Saarella on hyvät palvelut kuten kaksi ravintolaa, kaksi hiekkauimarantaa, kolme saunaa, opastuspalvelut ja vierasvenesatamat. Lisäksi saarella on linnakesaarelle tyypillisiä nähtävyyksiä kuten tykkejä ja kasemaatteja sekä piknik-paikkoja, laajoja nurmialueita ja esimerkiksi Suomen vaativin par-3 golfkenttä. Isosaareen pääsee yhteyslaivalla toukokuun alusta syyskuun alkuun tai omalla veneellä.