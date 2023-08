Isot taloyhtiöt ovat aktivoituneet kesällä osakeluetteloiden siirroissa

Vuoden loppuun mennessä kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa.

– Siirtoja on tehty kiitettävästi myös kesäkuukausina. 10 prosenttiyksikön nousu on hyvä, toteaa palvelupäällikkö Suvi Väärälä Maanmittauslaitoksesta.

Kesän aikana varsinkin suuret, yli kymmenen osakeryhmän taloyhtiöt ovat tiivistäneet vauhtiaan osakeluetteloiden siirroissa. Alkuvuodesta tilanne oli päinvastainen, kun pienet taloyhtiöt olivat aktiivisimpia.

Etelä-Savossa osakeluettelon siirtäneitä taloyhtiöitä on nyt puolet (51,4 %) maakunnan taloyhtiöistä. Isojen maakuntien kärkeen pääsee sillä, että kolmasosa taloyhtiöistä on heinäkuun loppuun mennessä huoneistotietojärjestelmässä; Pirkanmaalla (35,3 %), Varsinais-Suomessa (34,6 %) ja Uudellamaalla (33,3 %).

Osakkeenomistajalla ei kiirettä sähköistää osakekirjaansa

Kun taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä on vienyt taloyhtiön osakeluettelon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään, on sen jälkeen yksittäisellä osakkeenomistajalla 10 vuotta aikaa sähköistää oma asuntonsa tai autopaikkansa osakekirja. Asuntokauppatilanteessa uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. Omistaja ei saa itse mitätöidä tai tuhota osakekirjaa.

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu on kesän aikana ruuhkautunut osakekirjojen sähköistämiseen liittyvissä asioissa.

– Hienoa huomata, että osakkeenomistajat ovat olleet aktiivisia. Tässä hetkessä osakekirjojen sähköistämisellä ei kuitenkaan ole kiirettä. Tärkeintä on, että taloyhtiöt siirtävät osakeluettelonsa vuoden loppuun mennessä, tarkentaa Väärälä.

Jos omistuksen rekisteröinti on huoneiston omistajalle tärkeää juuri nyt, kannattaa omistuksen rekisteröintiin tarvittava lomake täyttää kotona ennen yhteydenottoa Maanmittauslaitokseen. Linkki rekisteröinnin lomakkeelle Rekisteröi osakehuoneiston omistusoikeus | Maanmittauslaitos

Tietoa osakkeenomistajille osakekirjan sähköistämisestä: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot/huoneiston-omistajalle/rekisteroi-huoneiston-omistusoikeus

