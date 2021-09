Istumisen vähentäminen ja kevyt liikunta pienentävät vyötärölihavan ikääntyneen diabetesriskiä

Jaa

Vyötärönympäryksellä voi olla vaikutusta siihen, millainen liikunta parantaa tehokkaimmin ikäihmisen sokeriaineenvaihduntaa ja pienentää siten diabeteksen riskiä. Uusi tutkimus osoittaa, että vyötärölihavilla ikääntyneillä erityisesti kevyempi liikunta ja istumisen vähentäminen ovat yhteydessä parempaan sokeriaineenvaihduntaan. Sen sijaan hoikkien ikääntyneiden sokeriaineenvaihduntaa edistää parhaiten raskaampi liikunta.

Tutkimus on osa Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan toteuttamaa Oulu1945-väestötutkimusta. Tutkimukseen osallistui yli 700 iältään 67–70-vuotiasta oululaista vuosina 2013–2015. Tutkittavien liikkumista ja paikallaanoloa seurattiin ranteessa pidettävällä aktiivisuusmittarilla kahden viikon ajan. Sokeriaineenvaihduntaa tutkittiin verinäytteestä tehdyllä sokerirasituskokeella.

Osallistujat luokiteltiin vyötärönympäryksen mukaan kolmeen ryhmään (hoikka, normaali, vyötärölihava). Istumisen, liikkumisen ja sokeriaineenvaihdunnan yhteyttä tarkasteltiin erikseen kussakin ryhmässä.

Vyötärölihavien ryhmässä kevyt liikunta oli yhteydessä alhaisempaan paastoinsuliiniin ja elimistön vähäisempään insuliiniresistenssiin, kun taas runsas paikallaanolo oli yhteydessä heikompaan sokerinsietoon. Hoikilla ikääntyneillä kohtuukuormitteinen ja raskas liikunta oli yhteydessä sokerirasituskokeessa mitattuihin alhaisempiin insuliiniarvoihin.

”Tutkimuksemme osoittaa ensimmäistä kertaa, että liikunnan ja sokeriaineenvaihdunnan yhteys ikääntyneillä on riippuvainen vyötärönympäryksestä. Diabeteksen riski kasvaa voimakkaasti ikääntyessä ja vyötärölihavuus on diabeteksen merkittävin riskitekijä. Koska terveysliikuntasuositukset ovat monelle ikääntyneelle liian vaativat, on tärkeää löytää keinoja yksilöllisempään, henkilön toimintakyvyn huomioivaan ohjaukseen. Väestöpohjainen ikääntyneiden aineisto on ainutlaatuinen, eikä kiihtyvyysanturimittauksiin perustuvia vastaavia tutkimuksia ole tehty aiemmin. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan erityisesti ylipainoisia ikääntyneitä rohkaista vähentämään istumista ja lisäämään kevyttä liikkumista, koska sillä voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia”, tutkija Miia Länsitie kommentoi. Tutkimus on osa Länsitien Oulun yliopistoon tekemää väitöskirjaa.

Noin puolen miljoonan suomalaisen arvioidaan sairastavan diabetesta, ja sairaus on erityisen yleinen ikääntyneillä. Ylipaino on tyypin 2 diabeteksen tärkein riskitekijä ja fyysisen aktiivisuuden väheneminen yksi tärkeimmistä syistä ylipainon lisääntymiseen.

Tutkimusjulkaisu: Länsitie M, Kangas M, Jokelainen J, Venojärvi M, Vaaramo E, Härkönen P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Korpelainen R. Association between accelerometer-measured physical activity, glucose metabolism, and waist circumference in older adults. Diabetes Research and Clinical Practice. 2021 Jul 1;178:108937. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.108937