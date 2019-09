IT-alan asiantuntijoiden työehtosopimusneuvottelut alkavat

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat tänään maanantaina 16. syyskuuta. Neuvottelut koskevat noin 60 000 IT-alan asiantuntijatyötä tekevää henkilöä. Työntekijäpuolta neuvotteluissa edustavat YTN tietoala sekä Tietoala ry.

Nykyisestä työehtosopimuksesta alan työntekijöille tulee mm. lomarahat, kaikki palkalliset vanhempainvapaat, yli 9 päivän sairasloman palkallisuus, palkankorotukset sekä matkakulujen ja -ajan korvaukset. Näistä neuvotellaan yhdessä työnantajia edustavan Teknologiateollisuus ry:n kanssa. Lisäksi kikyn määräämä 24 tunnin lisäys vuosittaiseen työaikaan on neuvottelupöydällä.



”Alalla ollaan sitä mieltä, että 24 tunnin vapaa-ajan lyhennyksestä tulee päästä eroon. Monissa alan yrityksissä kikyä ei kuitenkaan noudateta, koska sitä ei työnantajakaan ole pitänyt järkevänä. Kaikkien yhteinen intressi on kuitenkin päästä siitä eroon kokonaan, koska vaikka nykyisessä työpaikassa ei olisikaan kikyn mukaista työajan pidennystä, voi se tulevassa työpaikassa olla”, sanoo YTN tietoalan vastaava asiamies Björn Wiemers.



”Kiky-tuntien lisäksi puhuttavat myös palkat. Tiedämme, että suomalainen IT-alan asiantuntija tienaa huomattavasti vähemmän kuin kollega Keski-Euroopassa. Samaan aikaan suomalaiset työnantajat valittavat, että osaajapula on IT-alalla kasvun esteenä. Tämä on hieman ristiriistaista”, sanoo Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi.



Työehtosopimuksessa sovitut palkat ja muut edut ovat vähimmäisehtoja, joita ei saa alittaa. Työpaikoilla voidaan sopia paikallisesti työehtosopimusta paremmista eduista sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa sallituista poikkeuksista. Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus on yleissitova eli sitä on noudatettava koko alalla toisin sanoen myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä.



Lisätietoa:



Björn Wiemers

vastaava asiamies, neuvottelija

YTN Tietotekniikan palveluala

puh. 040 774 3331

bjorn.wiemers (ät) ytn.fi



Jyrki Kopperi

puheenjohtaja, neuvottelija

Tietoala ry

puh. 040 8330633

jyrki.kopperi (ät) tietoala.fi