IT-ammattilaisia rekrytoidaan räyhäkkäästi – täkynä 5000 euron matkalahjakortti

Kasvuvimmainen Project-IT aikoo kasvattaa henkilöstömääräänsä tänä vuonna 30 prosenttiyksiköllä. Yrityksen tavoitteena on palkata kaikki Suomen parhaimmat IT-projektihallinnan ammattilaiset ja arkkitehdit. Strategian toteutumisen varmistamiseksi yrityksellä on elokuussa Lomalle töihin -rekrytointikampanja.

– Päädyimme kampanjassa arvokkaaseen matkalahjakorttiin, koska uskomme työ- ja yksityiselämän tasapainon tukevan työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia. Uuden työn aloittaminen on aina kuluttavaa, joten matkalahjakortilla hankittu lomareissu on mukava piristys talven varalle, sanoo Project-IT:n talous- ja henkilöstöpäällikkö Eeva Hägerström.



Yrityksen historian suurin rekrytointikampanja



Noususuhdanne ja monilla aloilla ylikuumentunut markkinatilanne on haastanut monen yrityksen rekrytoinnin äärirajoilleen. Projektinhallinnan ja IT-arkkitehtuurin asiantuntijapalveluita tarjoava Project-IT toimii IT-alalla, jossa asiantuntijat voivat valita työpaikkansa.



– Osaajapula on arkipäivää monille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Pahimmillaan se hankaloittaa yritysten kasvutavoitteiden toteutumista. Tilanne on haastanut meidätkin etsimään aiempaa räyhäkkäämpiä tapoja erottautua kilpailijoista. Elokuun aikana meille hakevat ja kanssamme työsopimuksen allekirjoittavat saavat 5000 euron matkalahjakortin. Sen lisäksi tarjoamme työntekijöille mielenkiintoisia töitä suomalaisten TOP 200 -yritysten IT-projekteissa, sanoo Project-IT:n toimitusjohtaja Jussi Pietilä.



Kiristyneessä kilpailutilanteessa yrityksellä on oltava ymmärrystä työntekijöiden arvomaailmasta ja toiveista.



– Työn merkityksellisyys on erittäin tärkeä asia kaikille työntekijöillemme, varsinkin nuoremmalle polvelle. Project-IT:n joustavassa yrityskulttuurissa huomioidaan myös yksilökeskeisyys sekä vapaa-ajan ja kokemuksellisuuden merkitys. Matkalahjakortti kuvastaa hyvin uutta maailmaa ja tapaamme johtaa oman alansa asiantuntijoina toimivia työntekijöitä, Eeva Hägerström toteaa.