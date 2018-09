IT-osaajia Suomeen järeillä keinoilla: Academy alkaa kouluttaa maailman innovatiivisimman yrityksen teknologian osaajia Telialle ja CGI:lle

Academy on osa Academic Work -konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden suurimpia henkilöstöpalvelualan yrityksiä. Academy kouluttaa mukaan valitut henkilöt uuteen ammattiinsa kiihdytetyn oppimisen keinoin 12 viikossa. Rekrytointiprosessissa korostuvat oppimisvalmiuksia kuvaavat kognitiiviset kyvyt, vuorovaikutustaidot, persoona sekä motivaatio. Uuteen ammattiin valmentavan opetuksen lisäksi Academy-konsultit saavat koulutusta viestintä- ja myyntitaidoista, projektien vetämisestä sekä ketteristä menetelmistä. Koulutus on valituille henkilöille maksuton ja mukaan päässeille taataan työllistyminen – taustasta riippumatta.