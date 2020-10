Itä-Suomen alueella COVID-19-tilanne perustasolla - perustasolla pysymme vastuullisella toiminnalla

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.10.2020 päivittämään koronavirustilanteen alueellista tilannekuvaa Itä-Suomessa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on valmistelemassa Itä-Suomen alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevaa päätöstä marraskuulle, kertoi ylijohtaja Soile Lahti avatessaan Itä-Suomen alueellisen valmiustoiminkunnan kokouksen. Päätös liitteineen julkaistaan aluehallintovirastojen verkkosivuilla viimeistään torstaina 22.10.2020: http://www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot

Itä-Suomen alueella COVID-19-tilanne on perustasolla, totesi pelastusylitarkastaja Kai Horelli aluehallintoviraston tilannekatsauksessa.

Sairaanhoitopiirien alueellisten COVID 19 -ryhmien tilannekatsaukset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellisen ryhmän puheenjohtaja johtajaylilääkäri, valmiuspäällikkö Antti Hedman kertoi Pohjois-Savon tilanteesta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella ollaan tautitilanteessa perustasolla, vaikka yksittäisiä tautiryppäitä esiintyykin. Alueella on voimassa aluehallintoviraston kokoontumisrajoitus, mutta ei muita alueellisia tartuntatautilain mukaisia rajoitustoimenpiteitä.

Pohjois-Savon alueen tiedotussivusto löytyy osoitteesta www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta Sivulle kootaan kattavasti tietoa koronavirukseen liittyen ja kerrotaan selkeästi alueellisista päätöksistä.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Siun soten epidemiologisen arvion perusteella myös Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä ollaan edelleen koronavirusepidemian perusvaiheessa. Koronavirustartuntojen määrä alueella on tällä hetkellä laskusuunnassa. Alueen tartuntamääriä ja ilmaantuvuuslukua ovat edellisinä viikkoina nostaneet Lieksan ja Joensuun seudun paikalliset tartuntaryppäät, joihin valtaosa alueella todetuista koronavirustartunnoista on liittynyt.

Siun soten kyky toteuttaa valtion hybridistrategian mukaista ”testaa, jäljitä, eristä ja hoida” -toimintamallia on ollut hyvä ja tartuntaryppäät on saatu hallintaan hyvässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Positiivisten osuus kaikista koronavirusnäytteistä on edelleen alle yhden prosentin ja tartuntojen alkuperä on saatu selville yli 90 prosentissa tapauksista.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille www.siunsote.fi/korona. Epidemian yleisestä tilannekuvasta tiedotetaan jatkossa torstaisin, alueellisen koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen, kertoi Pohjois-Karjalan alueellisen COVID 19 -ryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja (terveys- ja sairaanhoitopalvelut) Sirpa Kaipiainen.

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Myös Etelä-Savon alueella tilanne on tällä hetkellä perustasolla, ja tilanne on rauhoittunut viime viikkojen aikana, kertoi terveyspalvelujohtaja Santeri Seppälä Essotesta. Keväästä asti hyvin toiminutta yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa on jatkettu myös syksyn aikana.

Epidemian ensilinjan torjunnan päävastuu on 24/7 päivystävällä tartuntatautilääkärillä ja tilannekuvaa ylläpidetään reaaliaikaisena. Alueellinen COVID 19 -ryhmä kokoontuu jatkossa viikoittain tilannekokoukseen, jossa arvioidaan taso, tehdyt toimenpiteet ja pohditaan tarvittavia lisätoimenpiteitä. Ryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen. Lisäksi Essote on aktiivisesti mukana alueellisissa yhteistyöryhmissä ja pelastuslaitoksen vetämässä Etelä-Savon valmiusfoorumissa. Yhteistyöryhmien kautta tietoa on jaettu onnistuneesti eteenpäin. Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät Essoten verkkosivuilta osoitteessa www.essote.fi/mikkelin-keskussairaala-on-varautunut-koronavirukseen/

Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Alueellinen koordinaatioryhmä on perustettu myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle, kertoi johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Ryhmän tehtävänä on luoda alueellista tilannekuvaa ja tilannekuvan pohjalta ryhmä suosittelee toimenpiteitä Itä-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Myös Itä-Savon alueella ollaan perustasolla, mutta alueella on kuitenkin käytössä kiihtymisvaiheen maskisuositus, jota jatketaan toistaiseksi.

Ohjeet, toimintamallit ja uutiset koronavirukseen liittyen löytyvät osoitteesta www.sosteri.fi/koronavirus-sosterissa/ Sivuilla julkaistaan myös viikoittaista Itä-Savon tilannekuvaa joka tiistai. Tavoitteena on tarjota sivuilla mahdollisimman reaaliaikaista tietoa, totesi Jaana Luukkonen.

Ravintolat ja yleisötilaisuudet Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella - katsaus nykyisiin rajoituksiin

Tällä hetkellä Itä-Suomessa voi järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuudessa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Ravintolassa on oltava suunnitelma, jossa kuvataan toimenpiteet tartuntojen estämiseksi. Lokakuun aikana ravintolan saa avata ravitsemistoimintaan asiakkaille aikaisintaan kello 4 ja liike on suljettava ravitsemistoiminnan asiakkailta viimeistään kello 1. Alkoholilaissa tarkoitettu alkoholijuomien anniskelu saadaan ravintolassa aloittaa aikaisintaan kello 9 ja anniskelu on lopetettava viimeistään kello 24. Ravintolan sisätilassa tai sen osassa saa oleskella yhtäaikaisesti anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukainen määrä asiakkaita tai henkilöitä, kertoi elinkeinovalvontayksikön päällikkö Jarmo Ruusu Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Perustuslakivaliokunnan mukaan lailla ei voi rajoittaa kaikkien ravintoloiden toimintaa eri puolilla maata, vaan rajoitukset on perusteltava alueittain ja ravintolatyypeittäin. Nykyisiä ravintolarajoituksia tullaan muuttamaan alueellisemmiksi ja erityyppiset ravintolat huomioon ottaviksi. Lakimuutos on valmisteilla. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Aluehallintovirastojen koronainfo neuvoo ravintoloihin ja tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä:

sähköpostiosoite: koronainfo@avi.fi

puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16

Usein kysytyistä kysymyksistä (UKK) löytyy vastauksia yleisimpiin ravintoloita ja tapahtumia koskeviin kysymyksiin.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

