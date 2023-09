Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi eläinsuojelupäätöksen Joroisten vuohista – vuohet on toimitettu tilapäishoitoon

Itä-Suomen aluehallintovirasto on maanantaina 4.9.2023 antanut eläinsuojelupäätöksen, jonka perusteella kolme vuohta on saatu otettua kiinni ja ne on toimitettu tilapäiseen hoitoon. Vuohia oli yksi isompi kuttu ja kaksi pienempää, toinen kuttu ja toinen pukki. Eläimet ovat hyväkuntoisia, mutta arkoja. Yhdelläkään vuohista ei ole korvamerkkejä.

Aluehallintovirastollekin kantautuneiden tietojen mukaan vuohia olisi alun perin ollut neljä, mutta yhtä vuohista ei silminnäkijöiltä saadun tiedon mukaan ole valitettavasti ollut lauman mukana enää ainakaan edellisellä viikolla.

Aluehallintovirasto selvittää nyt vuohien lopullista kohtaloa ja tekee päätöksen asiassa mahdollisimman pian. Myös omistajaa pyritään selvittämään mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

läänineläinlääkäri Hanna Rintala, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 016 810, Itä-Suomen aluehallintovirasto