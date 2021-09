Itä-Suomen aluehallintovirasto keskeytti Pietarinpirtin toiminnan Mikkelissä

UUSIMAA21-valmiusharjoitus testaa Uudenmaan valmiutta alueellisen riskiarvion mukaisissa skenaarioissa 2.9.2021 15:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksen 7–8.9.2021 Uudenmaan maakunnan alueella. Tarkoituksena on harjoitella toimintaa tilanteessa, jossa poikkeuksellisen raju ja pitkäkestoinen ukkosmyrsky on aiheuttanut häiriöitä sähköverkkoon ja vesihuoltoinfrastruktuuriin. Harjoituksen teemat on valittu Uudenmaan alueellisen riskiarvion pohjalta.