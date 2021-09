Itä-Suomen aluehallintovirasto ohjasi kuntia kuljetuspalvelujen järjestämisessä

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjesti alueensa kunnille 7.9.2021 vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja koskevan ohjaustilaisuuden. Tilaisuudessa käsiteltiin aluehallintoviraston toteuttaman kyselyn tuloksia. Kunnille tehdyn kyselyn mukaan eroja kuntien kuljetuspalvelujen välillä on mm. ennakkotilausajassa ja ns. erillisoikeuksista tiedottamisessa.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on ollut ja on parhaillaan vireillä vammaispalveluihin liittyviä valvonta- ja kanteluasioita. Useimmissa niistä on ollut kysymys kuljetuspalvelujen saavutettavuudesta ja maksujen omavastuuosuuksien määräytymisperusteista.

Aluehallintovirasto toteutti huhtikuussa 2021 kyselyn kunnille ja kuntayhtymille selvittääkseen alueensa kuljetuspalvelujen käytäntöjä. Kyselyllä selvitettiin erityisesti

minkä pituinen ennakkotilausaika kunnissa vaaditaan vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tilaamisessa,

millä tavoin asiakkaille on tiedotettu ennakkotilausajasta,

kuinka monelle asiakkaalle on myönnetty palvelun saatavuuteen liittyviä erillisoikeuksia: suorasoitto-oikeus, pikamatkat, vakiotaksi ja

millä tavoin erillisoikeuksista on tiedotettu.

Etäyhteyksillä järjestetyssä ohjaustilaisuudessa kerrottiin kyselyn tuloksia kunnille ja kuntayhtymille. Eroavaisuuksia kuntien kesken on esimerkiksi siinä, kuinka kauan etukäteen vammaisen henkilön on tilattava kyyti (0–2,5 h) ja siinä, millaisissa tilanteissa tai millaisilla perusteilla tästä ennakkotilausajasta voidaan joustaa. Eroa on myös siinä, miten ns. erillisoikeuksista tiedotetaan asiakkaille ja yleisemmin kuntalaisille. Erillisoikeudet tarkoittavat esimerkiksi oikeutta käyttää tiettyä taksia tai oikeutta käyttää asiointiaikaa kuljetuspalvelumatkoillaan. Asiointiaikana asiakas asioi taksin odottaessa.

Kuntien ja kuntayhtymien puheenvuoroissa todettiin, että erityisesti ns. erillisoikeuksista kaivataan yhdenmukaista valtakunnallista ohjeistusta. Yhteydenpitoa kunnan, autoilijoiden ja matkojenyhdistelykeskuksen sekä asiakkaiden kanssa pidetään tärkeänä. Todettiin, että kuljetuspalveluista tehdään paljon oikaisuvaatimuksia ja valituksia edelleen hallinto-oikeuteen, joten oikeuskäytäntöä aiheesta on paljon. Kuntien välistä keskinäistä yhteydenpitoa pidetään tärkeänä hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja tähän toivotaan myös aluehallintoviraston osallistumista.

Loppuvuodesta 2020 Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi kolme päätöstä omavastuuosuuksien enimmäismäärästä:

Myös eduskunnan oikeusasiamies on antanut Itä-Suomen alueelle päätöksiä vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämisestä, mm.:

