Itä-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt alueensa yleisötilaisuuksien rajoituspäätösten arvioinnin

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 10.5.2021 ohjauskirjeen koronaepidemiavaiheisiin perustuvista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen estämiseksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto on käynnistänyt ohjauskirjeen perusteella alueensa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätösten arvioinnin.

Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi 29.4.2021 päätöksen, jonka mukaan Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla on kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Erityisjärjestelyin myös yli 50 henkilön tilaisuudet ovat mahdollisia. Määräys on voimassa 31.5.2021 saakka. Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella on voimassa 19.4.2021 tehty päätös, jonka mukaan yli kuuden (6) henkilön kokoontumiset ovat kiellettyjä 22.5.2021 saakka.

Aluehallintovirasto on pyytänyt kaikilta Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen sairaanhoitopiireiltä ajankohtaista lausuntoa yleisötilaisuuksien rajoittamispäätösten osalta maanantaihin 17.5.2021 mennessä.

Saatujen tietojen perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi voimassaolevien määräysten muutostarpeita ja antaa uuden yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan päätöksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin (Sosteri) kuntien alueille ja lisäksi tarpeen mukaan myös muiden alueensa sairaanhoitopiirien alueille viikon 20 aikana, viimeistään keskiviikkona 19.5.2021.

Sairaanhoitopiireiltä pyydetään suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta

Itä-Suomen aluehallintovirasto pyytää sairaanhoitopiireiltä myös suunnitelmat siitä, kuinka rajoituksia puretaan alueilla hallitusti. Sosiaali- ja terveysministeriön 10.5.2021 ohjauskirjeen mukaisesti rajoitusten purkamisen hallitun etenemisen näkökulmasta olisi tärkeää, että viranomaiset alueilla laatisivat omat suunnitelmat. Tämä parantaisi toimien ennakoitavuutta alueilla niiden ominaispiirteiden mukaisesti.

Tämän vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt alueensa sairaanhoitopiirejä toimittamaan suunnitelman rajoitusten purkamisesta 25.5.2021 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 10.5.2021 (stm.fi)