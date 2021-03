Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikoilla käyttöön pakollinen terveystarkastus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 31.3.2021 tehnyt päätöksen maahantulijoiden pakollisesta terveystarkastuksesta alueensa rajanylityspaikoilla. Määräys on voimassa 01.04.2021 - 30.04.2021.

Päätöksen myötä jokaisen rajanylityspaikan kautta maahan tulevan matkustajaliikenteen henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Päätös koskee kaikkia Itä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikkoja eli Kuopion lentoasemaa Siilinjärvellä, Joensuun lentoasemaa, Niiralan rajanylityspaikkaa Tohmajärvellä sekä Inarin tilapäistä rajanylityspaikkaa Lieksassa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaisesti tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä huoltovarmuuden ja tuonnin sujuvuuden varmistamiseksi. Määräys ei myöskään koske vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia.

"Kuntien tekemät terveystarkastukset rajanylityspaikoilla ovat toimineet hyvin tähänkin saakka ja käytännössä koronatestaukset ovat jo olleet kattavia massatestauksia. Yksittäiset testauksesta kieltäytyneet on asetettu kunnan tartuntatautilääkärin yksilöllisen arvion mukaan karanteenin tai heille on määrätty pakollinen terveystarkastus. Käytännössä määräys ei muuta tilannetta juuri tällä hetkellä, mutta sillä ennakoidaan mahdollista matkustajamäärien kasvua ja toteutetaan kansallista toimintamallia rajanylityspaikkojen terveysturvallisuustoimista. Tavoitteemme on, että jatkossakin jokaisen maahantulijan terveys tarkastetaan ja selkeä viestintä siitä, että tämä on pakollista.", summaa ylijohtaja Soile Lahti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on aikaisemmin antanut tartuntatautilain 15. pykälän nojalla määräyksen siitä, että alueen kuntien pitää järjestää kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastus koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on 30.3.2021 antamallaan ohjauskirjeellä (VN/9047/2021) edellyttänyt kaikkia toimivaltaisia viranomaisia käyttämään kaikkia tartuntatautilain mahdollistamia toimivaltuuksiaan epidemian leviämisen estämiseksi. STM on kirjeessään ohjannut, että nykyisessä epidemiatilanteessa on välttämätöntä, että aluehallintovirastot tekevät Suomeen saapuvia matkustajia koskevat tartuntatautilain 16 §:n mukaiset päätökset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukset huomioon ottaen. Tällä päätöksellä Itä-Suomen aluehallintovirasto panee täytäntöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön ohjausta ja kansallista toimintamallia.

Nyt annettavalla tartuntatautilain 16. pykälän mukaisella määräyksellä ennakoidaan myös mahdollisten kausityöntekijöiden tulemista maahan ja tästä johtuvia matkustajamäärien muutoksia. Tämän lisäksi Venäjän mahdolliset toimet rajaliikenteen avaamisessa saattavat lisätä matkustajamääriä huomattavasti.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös (pdf)

Lisää tietoa

Sosiaali- ja terveysministeriön 30.3.2021 aluehallintovirastoille ja kunnille lähettämä ohjauskirje

Liite 1: Pakollinen terveystarkastus maahan saapuessa - esimerkki toimintamallista (muistio) (stm.fi)

Liite 2: Sosiaali- ja terveysministeriön liite 30.3.2021 ohjauskirjeeseen: Esimerkki toimintamallista maahan saavuttaessa (kaavio) (stm.fi)

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) suositus rajalla tehtäviin testauksiin uusien helposti tarttuvien SARS_CoV_2_muunnosten leviämisen estämiseksi

Rajavartiolaitoksen ohjeet rajanylitykseen koronapandemian aikana (raja.fi)

Matkustaminen ja koronaviruspandemia (thl.fi)

Aluehallintoviraston koronaneuvonta (ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi