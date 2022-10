Itä-Suomen aluehallintoviraston johto ja Itä-Suomen alueen kansanedustajat tapaavat 5.10.2022

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kutsunut alueensa eli Kaakkois-Suomen vaalipiirin ja Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat jo perinteiseen tapaamiseen keskiviikkona 5.10.2022. Edellinen tapaaminen oli huhtikuussa 2022.

Tapaamisessa keskustellaan ajankohtaisista teemoista Itä-Suomen näkökulmasta. Tällä kertaa tapaamisen pääteemoina ovat kansanedustajien toiveiden mukaisesti aluehallintoviraston ympäristöluvat sekä varhaiskasvatusluvat. Pääteemojen lisäksi tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä myös sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-asioista. Keskustelu on tapaamisen keskiössä ja tavoitteena on antaa osallistujille laaja-alaista tilannekuvaa Itä-Suomen alueelta.

Ylijohtaja Soile Lahden lisäksi puheenvuoron tapaamisessa pitävät Itä-Suomen aluehallintoviraston vastuualueiden johtajat Johanna Ahonen (ympäristöluvat) ja Anu Liljeström (opetus- ja kulttuuritoimi) sekä aluehallintoviraston henkilöstön edustajana tarkastaja Anna-Maija Ruotsalainen.

Lisätietoja

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964

neuvotteleva virkamies Timo Tiainen, p. 0295 016 837

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto