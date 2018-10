Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäiville Savonlinnaan kokoontuu 150 ohjausalan ammattilaista

Savonlinnassa tehdään yhteistyötä työvoiman saamiseksi 12.10.2018 13:24 | Tiedote

Savonlinnassa on menossa vahva yritysten ja investointien kasvuvaihe, ja kaupungissa on avoinna satoja työpaikkoja. Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu, SAMI-Palvelut Oy ja Savonlinnan Vuokratalot Oy sekä alueen yritykset suunnittelevat yhteistä rekrytointikampanjaa. Tavoitteena on kouluttaa osaajia räätälöidysti suoraan avoinna oleviin työpaikkoihin. Kaupunkikonserniin kuuluva Savonlinnan Vuokratalot Oy tarjoaa rekrytoiduille vuokravapaita kuukausia.