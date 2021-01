Itä-Suomessa helmikuuta koskevat rajoituspäätökset valmistellaan viikolla 3

Kuljettajakorttitiedot on tallennettava myös tilapäisistä kuljettajista 5.1.2021 07:06:00 EET | Tiedote

Työnantajan on jäljennettävä kuljettajakortin ajo- ja lepoaikatiedot vähintään kolmen viikon välein niiltä viikoilta, joilla kuljettaja on työssä. ”Tämä koskee myös yritystä, joka käyttää vuokrattua tai määräaikaista kuljettajaa. Ajo- ja lepoaikatiedot on tallennettava jokaisen kuljettajan osalta”, muistuttaa tarkastaja Ville Gröndahl Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Kuljettajia vuokrattaessa henkilöstövuokrausyritys ja käyttäjäyritys voivat sopia siitä, kumpi vastaa tietojen tallentamisen teknisestä toteutuksesta. Pääasia on, että tiedot tallennetaan säännöllisesti ja säilytetään vähintään 12 kuukautta niiden kirjaamisen jälkeen sekä kuljetusyrityksessä että henkilöstöpalveluyrityksessä. Ajopiirturin tiedot lukittava yrityskortilla ennen ajoneuvon käyttöönottoa Aluehallintovirastot haluavat muistuttaa kuljetusyrityksiä yrityskortin tärkeydestä kuljetusyritystä koskevien tietojen tallentamisessa. Kuljetusyrityksen ajo- ja lepoaikatietojen yksilöimiseksi y