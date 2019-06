Itä-Suomessa hiv-tartuntojen määrä edelleen nousussa – ilmaisia hiv-kotitestejä jaossa Vartiuksen raja-asemalla 15.-16.6

Maailmalla yleistyvä hiv-estolääkitys tulossa Suomeen 8.1.2019 07:29:00 EET | Tiedote

Hiv-tartunnat ennaltaehkäisevää prep-lääkitystä suositellaan käytettäväksi Suomessa. Uusi viranomaisohje suosittaa lääkitystä henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. Estolääkityksen käyttöönotto on vähentänyt hiv-tartuntoja kaikissa maissa, joissa se on saatavilla. Suomessa käytön esteenä on rinnakkaisvalmisteiden saatavuus.