Itä-Uudenmaan poliisi tutkii laajaa petos- ja virkarikoskokonaisuutta Järvenpäässä

Julkisuudessa on ollut esillä, että poliisi tutkii petosrikoskokonaisuutta, johon liittyvää yksityisen turvallisuusalan toimijaa edustavaa henkilöä epäillään perusteettomien yksityisten turvapalveluiden tuottamisesta sosiaalitoimelle vuosien 2021-2022 aikana. Lisäksi poliisi epäilee hankinnasta päättänyttä sosiaalitoimen edustajaa mahdollisesta virkarikoksesta.

Mediassa esillä olleen tiedon mukaan taustalla on mahdollisesti Järvenpäässä tapahtunut epäilty törkeä petos. Alueen sosiaalipalveluja on epäillyn teon aikana tuottanut alueellinen Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, johon mahdollinen rikos kohdistuu. Sittemmin toiminta on siirtynyt hyvinvointialueelle, jonka organisaatio antaa kaiken tarvittavan tuen poliisille asian tutkimiseksi ja selvittämiseksi.

Tiedotusvastuu asiasta on poliisilla, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ei tiedota asiasta enempää.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue