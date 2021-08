Itä-Vantaan bussiliikenne uudistuu 16.8.: linjoja Hakaniemeen, tiheämmät liityntäyhteydet Korsoon, Koivukylään ja Tikkurilaan

Helsingin seudun joukkoliikenne vahvistuu 16.8. neljällä uudella runkobussilinjalla 2.8.2021 15:55:16 EEST | Tiedote

Entistä useampi Helsingin seudun joukkoliikenteen asiakas pääsee runkobussien kyytiin 16.8. alkaen, kun runkolinjojen 20, 30, 40 ja 570 liikenne alkaa. HSL on perustanut uudet runkolinjat nykyisten reittien pohjalle, mutta runkolinjoiksi päivittämisen ansiosta matkustaminen on entistä sujuvampaa. Kyytiin voi nousta myös keskiovista ja bussien kulku on nopeaa ja täsmällistä esimerkiksi liikennevaloetuuksien ansiosta.