Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)

Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa - visio käytäntöön



Vesihuoltostrategiatyö itäisen ja eteläisen Suomen yhteistyöalueella käynnistyi vuoden 2021 alussa. ELY-keskukset ovat koordinoineet työtä, mutta koko ajan on haluttu tehdä alueen yhteistä strategiaa toimijoiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten kesken.

─ Meille työssä mukana oleville on tärkeää, että päädymme visiomme tavoittelussa konkreettisiin tekoihin. Työskentelyn aikana on löydetty uusia tapoja organisoitua työn tekemisen äärelle. Olemme myös tunnistaneet, että monia strategian mukaisia toimenpiteitä on parhaillaankin käynnissä. Meidän pitää vain osata hyödyntää niitä entistäkin paremmin ja osallistua erilaisten toimenpiteiden toteuttamiseen yli maakunta- ja organisaatiorajojen, vesitalousasiantuntija Piia Kepanen Keski-Suomen ELY-keskuksesta toteaa.



Maakunnallista ja koko yhteistyöaluetta koskevaa toimintaa

Strategiatyön aikana on huomattu, että meillä on eroavaisuuksia mukana olevien maakuntien kesken. Eri maakunnissa on erilaisia vahvuuksia, joita kannattaa vahvistaa edelleen ja jakaa tietoa sekä osaamista muihin maakuntiin. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon osaamiskeskittymät, joissa oppilaitosyhteistyö ja koulutus ylipäätään näyttäytyy vahvana.

Maakunnista on noussut esille myös erinomaisia yhteistyöverkostoja. Kepanen nostaa esille yhtenä esimerkkinä viranomaisyhteistyön.

─ Viranomaisyhteistyössä on edistytty osittain koronapandemiankin saattelemana, mutta hienoja esimerkkejä jo pitkään tehdystä yhteistyöstä on noussut uudella tavalla esiin strategiatyömme aikana. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä on tehty erinomaista ja pitkäjänteistä yhteistyötä vesihuoltoa valvovien viranomaisten ja vesihuoltotoimijoiden kesken jo vuosia. Näistäkin käytännöistä on hyvä ottaa mallia. Keskeinen havainto ja konkreettinen onnistuminen alueellisissa työpajoissa olikin se, että aluille perustetaan yhteistyöryhmät alueiden vesihuollon kehittämisen tueksi. Yhtenä teemana näissä ryhmissä on varautuminen ja ennakointi, Kepanen kertoo.

Maakunnissa tehdään oman näköistä kehitystyötä ja jaetaan tietoutta muihin maakuntiin. Strategiatyössä on tunnistettu myös monia sellaisia kohtia, joissa meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen koko yhteistyöalueen voimin. Yksi strategisista tavoitteistamme "Vesihuollon yhteiskunnallisen arvostuksen nostaminen" vaatii meiltä yhteistä panostusta. Kyseessä on iso ja moniulotteinen asia, joka tulee nähdä mahdollisuutena. Strategiatyöskentelyn tuloksena on syntynyt iso yhteistyöalue, jonka voimin voimme ponnistella vesihuollon arvostuksen nostamiseksi.

Tervetuloa mukaan keskustelemaan tulevaisyystyön menetelmistä ja arvioimaan strategiatyöskentelyämme

On aika katsoa mennyttä vuotta taakse päin, mutta samalla kurkistamme jo tulevaan. Arvioimme strategiatyöskentelyämme, kuulemme asiantuntijapuheenvuoroja vesihuollon tulevaisuudesta ja tutustumme tulevaisuustyön menetelmiin. Kaikille yhteistyöalueen vesihuoltotoimijoille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille vesihuollon asiantuntijatahoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kehitystyöhön joulukuun 16. päivä etäyhteyksin järjestettävissä tulevaisuuspäivässä. Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta viimeistään 10.12.2021.