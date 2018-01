Itäkeskuksen peruskoulussa on mahdollista aloittaa kiinan kielen opiskelu ensimmäiseltä luokalta

Helsingin uuden kaupunkistrategian mukaisesti vuoden 2018 syksyllä aloitetaan ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen eli A1-kielen opettaminen peruskouluissa jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto hyväksyi 26.9.2017, Itäkeskuksen koulun johtokunnan esityksen mukaisesti, muutoksen kaupunkitasoiseen kieliohjelmaan Itäkeskuksen peruskoulussa käynnistyvän varhennetun A1 -kiinan kielen opetuksen. Itäkeskuksen peruskoulun muut A1-kielivaihtoehdot ovat englanti, saksa ja ranska.

Tulevana syksynä kiinan kielen opiskelu laajenee Helsingissä kaupunkistrategian mukaisesti

Kiina on ollut kielivalikoimassa Meilahden ala-asteella jo usean vuoden ajan ja nyt kyseistä kieltä pääsee oppimaan myös Itäkeskuksen peruskoulussa, jossa opiskelee noin 450 oppilasta luokilla 1–9. Kiinan kielen opiskelun oppilaaksiottoalueena on koko kaupunki ja oppilaat valitaan soveltuvuuskokeella, jossa arvioidaan kielellisiä valmiuksia suomen kielellä. Opetukseen osallistuvien oppilaiden vähimmäisryhmäkoko on 12 ja enimmäisryhmäkoko 24. Soveltuvuuskoe järjestetään keskiviikkona 31.1.2018 klo 9.00.

Kouluun ilmoittaudutaan joko sähköisesti tai käymällä koululla

Omaan lähikouluun voi ilmoittautua Wilma-järjestelmän kautta 8.–24.1.2018 osoitteessa wilma.edu.hel.fi. Palvelu on käytössä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kouluun voi ilmoittautua myös käymällä koululla keskiviikkona 24.1.2018 klo 8.00–10.00 tai 17.00–19.00. Soveltuvuuskokeen kautta kiinan A1-kielen opetukseen tulee ilmoittautua koululla 24.1.2018.

Lisätietoja



Idän aluepäällikkö

Kimmo Mustonen

puh. 09 310 23148

s-posti kimmo.mustonen@hel.fi

Itäkeskuksen peruskoulun rehtori

Jutta-Riina Karhunen

puh. 09 310 80963

s-posti jutta-riina.karhunen@hel.fi