Itäkeskuksen uimahalliin avataan unisex-pukuhuone

Itäkeskuksen uimahalli palvelee syksyn 2018 alusta aikaisempaa paremmin erilaisia asiakasryhmiä, sillä uimahalliin avataan unisex-pukuhuone.

Unisex-pukuhuone on molemmille sukupuolille sopiva paikka, jossa muun muassa sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaat, vauvaperheet ja liikuntarajoitteiset asiakkaat (avustajana toista sukupuolta oleva henkilö) voivat halutessaan pukeutua ja käydä suihkussa. Pukuhuoneessa on 8 pukukoppia ja noin 40 kaappia. Uimahallin alakerrassa sijaitsevaan huoneeseen voi halutessaan pyytää avaimen kassalta. Pukuhuoneen opasteet uusitaan syksyn aikana ja huone saa paremmat varusteet vauvaperheiden käyttöön.



-Sukupuolivähemmistöön kuuluvat asiakkaat ovat kohdanneet rankkojakin häirintätapauksia liikuntapaikoissa ja tästä syystä liikuntapalvelut eivät ole monelle saavutettavia. Esimerkiksi sukupuoltaan korjaavan ihmisen liikuntaharrastus voi olla pitkään katkolla muiden asiakkaiden uhkaavan käytöksen takia, palveluohjaaja Miska Salakka Setan Transtukipisteeltä kertoo. Seta on käynyt antamassa koulutusta uimahallin työntekijöille sukupuolivähemmistöön kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta, esimerkiksi miten työntekijät voivat puuttua häirintätapauksiin.



Helsingin kaupungin liikuntapaikkoihin ovat kaikki asiakkaat tervetulleita. Liikuntapaikkojen suunnittelussa liikuntapalvelut pyrkii huomioimaan erilaisten kohderyhmien tarpeet aikaisempaa tarkemmin. Maan alla sijaitseva Itäkeskuksen uimahalli otettiin käyttöön vuonna 1993. Hallissa on tiloja kahdessa kerroksessa, ja sinne mahtuu kerralla noin 1 000 kävijää.