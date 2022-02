Italialainen kulttiromaani naisen salaisista ajatuksista on häkellyttävän ajankohtainen – Otava julkaisee Kielletyn päiväkirjan nyt uudelleen

43-vuotias Valeria on elämäänsä tyytyväinen perheenäiti, kunnes hän eräänä päivänä ostaa mustan vihkon. Kirjatessaan arkisia havaintojaan ylös Valeriasta tuntuu kuin hän näkisi perheensä ja itsensä ensimmäistä kertaa todella. Itsestäänselvästä tulee ristiriitaista, pienestä suurta ja mullistavaa. Kielletty päiväkirja on kertomus sodanjälkeisestä Euroopasta ja keskiluokkaisen naisen pyrkimyksestä murtautua hänelle määrätystä roolista juuri ennen 60-luvun seksuaalista vallankumousta. Uudelleen löydetty italialainen kulttiromaani naisen salaisista ajatuksista on sekä aikansa kuva että häkellyttävän ajankohtainen.

Italialais-kuubalainen Alba de Céspedes (1911–1997) oli journalisti ja yksi Italian feministisen liikkeen ja vastarintaliikkeen perustajista. Fasistien vangitsema ja sensuroima kirjailija tarkasteli tuotannossaan naisen asemaa ja toimijuutta, ja hänen hahmoilleen oli tyypillistä oman toimintansa kriittinen tarkastelu.

Kielletty päiväkirja ilmestyy 10.2.2022.

Alba de Céspedesin suomennetut teokset:

Ylioppilaskoti (1943), Otava, suom.Toini Kaukonen

(Nessuno torna indietro, 1938)

Kielletty päiväkirja (1956, 2022), Otava, suom. Anna Louhivuori

(Quaderno proibito,1952),

Naisen kannalta (1957), Karisto, suom. Sirkku Buldrini

(Dalla parte di lei, 1949)

