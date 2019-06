Italian korkein tiedepalkinto akatemiaprofessori Kari Alitalolle

Italian vanhin tiedeakatemia Accademia Nazionale dei Lincei on myöntänyt viiden vuoden välein myönnettävän kansainvälisen ”Antonio Feltrinelli”-palkinnon akatemiaprofessori Kari Alitalolle, joka työskentelee Helsingin yliopistossa ja Wihurin tutkimuslaitoksessa. Lääketieteellisistä ansioista myönnettävän palkinnon arvo on 250 000 euroa.

Palkinto myönnettiin Accademia Nazionale dei Lincein johtajan, professori Giorgio Parisin mukaan Kari Alitalon edistyksellisestä syöpätutkimuksesta.

Länsimaissa syöpä ja sydän-verisuonitaudit ovat suurimpia kuolinsyitä. Yhä useampi aikuinen saa elämänsä aikana syöpädiagnoosin, ja siksi syöpätutkimus ja uudet, tarkemmin kohdennetut hoitokeinot ovat tärkeitä taistelussa syöpää vastaan. Akatemiaprofessori Kari Alitalo johtaa Helsingin yliopistossa translationaalisen syöpälääketieteen tutkimusohjelmaa ja Suomen Akatemian huippuyksikköä, sekä toimii vastikään käynnistyneen iCAN osaamiskeskuksen tieteellisenä johtajana. Johtamassaan Wihurin tutkimuslaitoksessa akatemiaprofessori Alitalo käyttää veri-, imusuoni- ja kantasoluteknologiaa sydän-, verisuoni- ja useiden muiden sairauksien parempien hoitomuotojen etsimiseen.

Eräs tärkeä Alitalon ryhmän tutkimuskohde on imusuonisto, jonka ryhmän tutkijat muutamia vuosia sitten osoittivat ympäröivän myös keskushermostoa. Imusuonisto on mukana monien sairauksien synnyssä. Imusuonilla on erityisen suuri merkitys elimistön immuunivasteen muodostumisessa ja useiden syöpäkasvainten etäpesäkkeiden leviämisessä elimistöön. Ryhmä on onnistunut kokeellisesti vähentämään etäpesäkkeiden syntymistä imusolmukkeisiin. Toisaalta tutkimusryhmän eristämät kasvutekijät tarjoavat mahdollisuuden kasvattaa uusia imusuonia vaurioituneiden tilalle tai esimerkiksi lisätä sepelvaltimosuonia sydämessä.

Kari Alitalo on yksi maailman johtavista veri- ja imusuonten tutkijoista.

Accademia Nazionale dei Lincei on Italian vanhin, vuonna 1603 perustettu tiedeakatemia. Akatemia sijaitsee Roomassa ja se on nimetty ilveksen mukaan, jonka tarkka näkö kuvastaa tieteen havainnoinnin tarkkuutta. Virallisen tiedeakatemian aseman se sai 1871.https://www.lincei.it/it

Ryhmäkuvassa (kuva 2) professori Kari Alitalo 22.5.2019 työtovereidensa kanssa. Vasemmalta oikealle alhaalta: Katja Salo, Maria Arrano de Kivikko, Sinem Karaman, Salli Antila, Tanja Laakkonen, Jarmo Koponen, Tapio Tainola, Laura Fellman, Jennifer Paech, Shentong Fang, Maija Atuegwu, Elina Pylvänäinen, Laura Amoedo-Lopez, Shuo Chen, Anne Emilia Korhonen, Anni Näsi, Katariina Öörni, Andrea Rivas-Urbina, BAsma Ragab, Marianne Lähde, Andrey Anisimov, Zhilin Li, Maija Ruuth, Karthik Amudhala Hemanthakumur, Satu Paavonsalo, Harri Nurmi, Seppo Kaijalainen, Dmitri Chilov, Mari Jokinen, Laura Koski, Sarika Heino, Sawan Kumar Jha, Markus Räsänen, Veli-Matti Leppänen, Pauliina Kallio-Koistinen, Saija Piiroinen, David He, Jefim Brodkin, Kari Alitalo

Akatemiaprofessori Kari Alitalo (kokousmatkalla USA:ssa 21.6. asti), +358 50 500 3572, kari.alitalo@helsinki.fi