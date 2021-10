Italian tunnetuimman nykykirjailijan Paolo Giordanon uudessa romaanissa keskeisenä teemana tuhoontuomittu pyrkimys hyvää - vierailu 30.10.

Paolo Giordano on Italian tunnetuimpiin kuuluva nykykirjailija. Hänen läpimurtoromaaninsa oli Alkulukujen yksinäisyys. Uusin romaani Jopa taivas on meidän on sekin ehtinyt jo niittää ylistystä. Viime vuonna imestynyt Tartunnan aikaan oli maailman ensimmäinen "koronakirja": se ilmestyi jo maaliskuussa. Giordanon kirjojen oikeuksia on myyty yli 40 maahan. Koulutukseltaan Giordano on fyysikko, mikä näkyy kirjojen aiheissa.

Nyt ilmestyneen romaanin Jopa taivas on meidän keskiössä on neljä nuorta, joiden haaveet ja pyrkimykset muuttavat suuntaansa ja sulavat. Romaani tarkastelee myös sitä, miten ympäristön suojeleminen saattaa koitua yksilän tuhoksi, vaikka tarkoitus on hyvä. Helsingin Sanomat kirjoitti siitä: ”Tarinan keskeinen kulminaatiopiste, veljessurma, viimeistään niittaa Giordanon romaanin jopa raamatulliseen olemassaolon peruselementtien jykevyyteen, niin luistavan vaivatonta kerrontaa kuin se onkin.” Paolo Giordano Aula & Co:n kirjamessupressissä lauantaina 30.10. kello 9.05–10 Giordanin lisäksi paikalla palkittu dekkaristi Tuire Malmstedtia. Paikkana on Messuhallin pressitilan huone 204. Giordano esiintyy messuillla lisäksi lauantaina 30.10. kello 10.30 sekä klo 12.30 Akateemisessa kirjakaupassa.Kirjailijat kertovat kirjoistaan noin 9.40 asti. Sen jälkeen on mahdollista haastatella kirjailijoita. Tilaisuudessa on pientä aamiaista. Jaamme osallistujille molemmat kirjat. Ilmoittaudu ystävällisesti torstai-iltaan 28.10. mennessä, niin osaamme varata tarpeeksi kirjoja: nora.varjama@aulakustannus.fi Lisää kirjasta: http://www.aulakustannus.fi/kirjat/jopa-taivas-on-meidan