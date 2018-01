Italiens och Orientens tjusning − Ippolito Caffi

1.2–27.5.2018 Konstmuseet Sinebrychoff. Den italienska konstnären Ippolito Caffi (1809–1866) var en äventyrare och fosterlandsvän. Han specialiserade sig på stadsvyer och landskap. Utställningen tar åskådarna med på en resa till Venedig, Rom, Neapel, Konstantinopel och andra städer i Orienten. Ippolito Caffi återgav skickligt ljus, färg och förnimmelsen av luft och blev känd för sina nattliga vyer som skildrar festliga karnevaler.

På utställningen visas 73 målningar och sammanlagt 15 teckningar och akvareller som ingår i Caffis änkas, Virginia Missanas testamentdonation och tillhör Fondazione Musei Civici di Venezias samlingar.

Ippolito Caffi både fortsatte och förnyade vedutamåleriet. Han beundrade den kända konstnären Canaletto och detta framträder som ett ljust och klart uttryck i hans tidiga havs- och arkitekturvyer. Ute i det fria gjorde Caffi små målningar och teckningar som han sedan använde som modell i sin ateljé. Caffis länge närda dröm att komma till Rom förverkligades när han 1832 flyttade till konstens centrum. Där gjorde han sina första vedutamålningar och blev konstnärligt självständig. Caffi var skicklig på att avbilda perspektiv, vilket man kan se i hans landskap och panoramavyer. På Caffé Greco blev han bekant med fotografin fotografi, eftersom medlemmarna av Roms fotosällskap samlades där. Intryck från fotografi syns tydligt i hur hans verk är beskurna, såsom i verket Utsikt in i Colosseum.

Caffis speciella kärlek till Venedig är särskilt framträdande i målningar där staden är avbildad under olika tider på dygnet. Verket Snö och dis fångar vardagens Venedig. Dimman och fukten är påtaglig, nästan så att man kan röra vid den. Caffi drömde om att Venedig skulle frigöra sig från det österrikiska kejsardömet och deltog i folkresningens strider 1848–49. Efter att Venedig hade förlorat, blev han landsförvisad och kunde återvända först 1858.

Åren 1833 och 1843 vistades Caffi i Neapel och 1860–61 var han där för att bevittna Italiens enande. Åren 1849–57 levde han i exil och bodde länge i Genua, Nice, Schweiz, Torino, London och Spanien. 1854–55 bodde han i Paris och blev där bekant med Daniele Manini, en landsförvisad hjälte från revolutionen i Venedig. Caffi deltog med sina verk i världsutställningen i Paris 1855 och fick positiv uppmärksamhet.

I Europa började man intressera sig för Mellanöstern och dess kultur som en följd av Napoleons fälttåg och de upptäcktsresande som hade följt med dem i början av 1800-talet. Inom måleriet var romantiseratframställda österländska motiv populära. Efter att Caffi hade flyttat till Rom började han drömma om att resa till Grekland, Egypten och Mellanöstern. Han inledde sin resa på hösten 1843, först från Neapel till Malta, därifrån till Aten och vidare till Konstantinopel dit han anlände i november.

Från Konstantinopel fortsatte Caffi sin resa till Egypten, Syrien, Israel och ända till Mindre Asien. Han följde karavanvägen ridande på häst eller kamel, råkade ut för sandstormar och blev till och med rånad. Caffis resa räckte endast cirka fem månader, till våren 1844, men den var desto mera betydelsefull för hans konstnärliga produktion.

Ippolito Caffi, som hade en mångfasetterad personlighet, var hela liveten hängiven fosterlandsvän. Han deltog i det venetianska upproret mot Österrike och stupade i sjöslaget vid Lissa år 1866, då flaggskeppet Re d’Italia sjönk i Adriatiska havet.

Utställningkatalog: Italian ja Orientin lumo – Ippolito Caffi | The Lure of Italy and the Orient – Ippolito Caffi

Edit. Claudia de Brün och Kirsi Eskelinen. Text: Annalisa Scarpa. Grafisk design: Mary-Ann Lindholm.

