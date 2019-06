Itämeri-festivaali – Presidentti Tarja Halonen tapaa Pekka Kuusiston kestävyyskeskustelussa

Vuoden Itämeri-festivaali yhdistää Itämeren maat uudella tavalla. Sveriges Radio ja Tukholman Berwaldhallen järjestävät yhdessä seitsemän henkilökohtaista keskustelua kulttuurista ja kestävyydestä Itämeren eri kaupungeissa.

Hanasaari järjestää 29.8.2019 keskustelun presidentti Tarja Halosen ja viulisti Pekka Kuusiston välillä. Keskustelun moderaattorina toimii ruotsalainen toimittaja Erik Blix, ja se lähetetään suorana Berwaldhallenissa. Keskustelua seuraa konsertti, joka lähetetään suorana Berwaldhallenista Hanasaaren yleisölle Espooseen.

”Tämä on erittäin jännittävä hanke, jossa lukuisat ajankohtaiset ja kiinnostavat, henkilökohtaisella tasolla käydyt keskustelut yhdistetään maailmanluokan klassiseen musiikkiin. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsee Hanasaareen seuraamaan keskustelua ja konserttia paikan päälle”, toteaa Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Tarja Halosen ja Pekka Kuusiston keskustelun lisäksi Itämeri-festivaali tarjoaa kuusi muuta keskustelua, joissa kulttuurista, politiikasta ja tieteestä tunnetut henkilöt käsittelevät kestävyyttä ja ympäristöä. Keskusteluiden lähtökohta on meitä yhdistävä meri – Itämeri – ja se, miten kulttuurin, politiikan ja tieteen tulisi tehdä yhteistyötä luodakseen Itämeren alueelle kestävän tulevaisuuden.

Hanasaaren lisäksi keskusteluita käydään yleisön edessä Arvo Pärtin keskuksessa Tallinnassa, Alandicassa Maarianhaminassa sekä Riian, Vilnan ja Kööpenhaminan kansalliskirjastoissa. Keskustelut lähetetään suorina lähetyksinä yleisölle sekä isäntäkaupungeissa että Berwaldhallenissa. Keskusteluiden jälkeen lähetetään suorina myös konsertit, joissa kapellimestareina toimivat muun muassa Esa-Pekka Salonen ja Klaus Mäkelä. Berwaldhallenin konsertit näytetään suurelta kankaalta.

Itämeri-festivaalin päättää suorana lähetetty keskustelu Tukholman Berwaldhallenista, jossa ympäristöasiantuntija Johan Kuylenstierna keskustelee muusikko Sofia Jannokin kanssa.

– Uskomme vahvasti musiikin voimaan ja siihen, miten se saa ihmiset osallistumaan ja kokoontumaan. Haluamme, että Itämeri-festivaali olisi vuosittainen musiikkifestivaali, jossa ihmisten kohtaamiset korostavatalueemme eri kestävyysnäkökulmia, sanoo Svein Arne Østevik, Berwaldhalleninkonserttitalon apulaisjohtaja.

Itämeri-festivaali – musiikkia vesiteemalla

Itämeri-festivaali tarjoaa maailmanluokan klassista musiikkia, ja tänä vuonna kattavana teemana on vesi. Festivaalin käynnistävät Benjamin Brittenin harvoin esitetty ooppera NoasArk ja kansainvälistä mainetta niittänyt ilmasto-ooppera NeoArctic, jotka esitetään Orion-teatterissa. Itämeri-festivaalin perustaja, Esa-Pekka Salonen, palaa Berwaldhalleniin Wagnerin Reininkullalla, jonka esittää Suomen kansallisooppera. Kuullaan myös Debussyn La Mer ja Zemlinskyn Merenneito, esittäjänä Sveriges Radion sinfoniaorkesteri Klaus Mäkelän johdolla. Yhtenä ohjelmakohtana mainittakoon radiokuoron kunnianosoitus M/S Estonian traagisessa onnettomuudessa menehtyneidenmuistolle.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lisää tietoa

Kysymyksiä Hanasaaren tapahtumasta: viestintäjohtaja Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, puh. 040 767 7373

Kysymyksiä Itämeri-festivaalista ja Berwaldhallenista: Carin Balfe Arbman, Itämeri-festivaalin tiedotusvastaava, Berwaldhallen, puh. +46 70 633 35 08, carin.balfe_arbman(at)sverigesradio.se

Berwaldhallen on Sveriges Radion konserttitalo. Sveriges Radio P2 lähettää kaikki Itämeri-festivaalin konsertit suorina lähetyksinä. Useat konsertit lähetetään myös EBU:n kautta muihin Euroopan maihin. Itämeri-festivaali, Baltic Sea Festival, on kansainvälinen vuonna 2003 perustettu musiikkifestivaali, jonka tarkoituksena on klassisen musiikin pohjalta edistää rajoja ylittävää keskustelua kestävän tulevaisuuden luomiseksi Itämeren alueelle.

www.balticseafestival.com