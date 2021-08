Itämeripäivää vietetään Vaasassa 26.8.

Jaa

Vaasan kaupunki on jälleen mukana valtakunnallisessa Itämeripäivässä, jota vietetään torstaina 26.8.2021. Museoissa on ohjelmaa koko päiväksi, pääkirjastossa Itämeriaiheisia kirjanäyttelyitä ja Draama-salissa dokumenttielokuvia. Vaasalaisille tärkeän meren hyvinvoinnista muistutellaan myös omalla kampanjalla.

Itämeripäivä on meren kunniaksi vietettävä jokavuotinen juhlapäivä, jonka taustalla on John Nurmisen Säätiö. Päivän tavoitteena on saada ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta merestä sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi.

Museoissa runsaasti ohjelmaa

Vaasan kaupungin museoissa järjestetään päivän aikana erilaista ohjelmaa, joka liittyy meriaiheeseen.

Vanhan Vaasan museo (avoinna klo 10-17, Kauppiaankatu 10, Vaasa)

Esillä näyttely: Wasastjernan talo

- Tuoksuja ja solmujen opettelua Vanhan Vaasan museon Loukon tuvassa, museon aukioloaikana

- Pihalla keppihevosrata, johon voi osallistua museon aukioloaikana

- Maksuton sisäänpääsy

Tikanojan taidekoti (avoinna klo 10-17, Hovioikeudenpuistikko 4, Vaasa)

Esillä näyttelyt: Vers la lumière – ranskalaista taidetta Tikanojan kokoelmasta, Kotona

- Sisällä teossuunnistusrata, johon voi osallistua museon aukioloaikana

- Satuhetki kirjastopedagogin ja Tessu-koirapehmolelun kanssa klo 10 suomeksi ja klo 10.45 ruotsiksi (maksuton, sateen sattuessa satuhetki on sisätiloissa, yhteistyössä Vaasan kaupungin kirjastot)

- Sisäänpääsy museoon: 9/6€ tai Museokortti, alle 18-vuotiaat maksutta.

Pohjanmaan museo (avoinna klo 10-17, Museokatu 3,65100 Vaasa)

Esillä näyttelyt: Huvilaelämää, Vaasa400, Hedmanin kerros, Kolikkohuone, Hopeahuone, Posliinihuone

- Teossuunnistusta, johon voi osallistua museon aukioloaikana

- Kahvila Novassa meriaiheisia tehtäviä ja värityskuvia. Kahvi ja paikallisen leipomon leivos 4,50 €

- Sisäänpääsy museoon: 7,20/4,80 € tai Museokortti, alle 18-vuotiaat maksutta.

Kuntsin modernin taiteen museo (avoinna klo 11-20, Sisäsatama, Vaasa)

Esillä näyttelyt: 1868-2021-2068, Erik Johansson: Places beyond

- Opastukset näyttelyihin klo 14 suomeksi ja klo 13 ruotsiksi

- Avoin työpaja museon studiossa klo 12-20, työpajassa voi osallistua yhteisölliseen teokseen ja tehdä oman muotokuvansa kalana, merihirviönä tai roskana (teoksesta voi ottaa kuvan ja ottaa oman teoksensa mukaan)

- Teossuunnistusrata, johon voi osallistua museon aukioloaikana

- Sisäänpääsy museoon: 9/6€ tai Museokortti, alle 18-vuotiaat maksutta.

Vaasan taidehalli (avoinna klo 11-17. Senaatinkatu 1 D, Vaasa)

- Esillä näyttely: Elina Helkala – Muistoa kunnioittaen



- Taidehallissa on meriaiheisia tehtäviä lapsille

- Maksuton sisäänpääsy

Kirjanäyttelyitä ja dokumenttielokuvia Itämerestä

Vaasan pääkirjastossa on esillä kaksi Itämeriaiheista kirjanäyttelyä. Näyttelyt ovat pääkirjaston toisessa kerroksessa sekä lasten- ja nuortenosastolla. Lisäksi verkkokirjasto Finnassa julkaistaan Itämeriaiheinen lukuvinkkilista.

Vaasa Wildlife Festival esittää pääkirjaston Draama-salissa kolme palkittua suomalaista dokumenttielokuvaa Itämerestä. Näytökset järjestetään torstaina 26.8. klo 13–14 Matka merelle ‐Journey to the Sea, klo 14.30‐16.00 Tuntematon Selkämeri / The Unknown Bothnian Sea ja klo 18.30‐19.30 Kvarkens flador. Esityksiin on ilmainen sisäänpääsy.

Tapahtumia järjestävissä toimipisteissä noudatetaan ajankohtaisia turvallisuusohjeita ja sääntöjä. Museoiden sisätiloihin otetaan kerralla enintään 10 hengen ryhmiä.

Kampanja muistuttaa omien valintojen tärkeydestä

Suurin osa vesistöjen roskista on peräisin kaupungeista. Ne kulkeutuvat sinne joko suoraan ihmisen kädestä tai esimerkiksi hulevesijärjestelmää pitkin. Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista -viestintäkampanjassa tarroitetaan kaupunkien katukaivoja näyttävillä värikkäillä tarroilla 16.–30.8.

Kampanjan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta roskien reiteistä vesistöihin ja korostaa kuluttajan omaa vaikutusta ongelman kitkemiseen. Kadulle tai katukaivoon ei tule heittää roskaa, sillä ne voivat päätyä sieltä suoraan lähimpään vesistöön.

https://itameripaiva.fi/