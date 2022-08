Itämerta voi suojella huolehtimalla hulevedestä ja roskista

Mahanpuruja muovista -kampanjassa hulevesikaivojen ritiläkansien ympärille kiinnitetään tarra, jossa on kala kita ammollaan. Tarra kiinnittää huomion siihen, että maahan tai suoraan katukaivoon heitetty roska voi päätyä sellaisenaan huleveden mukana lähivesistöön ja jopa kalan mahaan.

Kaupungeissa pintoja pitkin virtaavaa hulevettä eli sade- ja sulamisvettä ei pääsääntöisesti puhdisteta, vaan se kulkeutuu hulevesijärjestelmässä sellaisenaan lähivesistöön kuten puroihin ja mereen. Huleveden mukana vesistöihin päätyy myös likaa, roskia ja jopa haitallisia aineita.

Esimerkiksi tupakantumppeja heitetään yleisesti maahan tai kaupungeissa hulevesikaivoihin, mistä ne päätyvät vesistöjä roskaamaan. Tumppi, joka on maailman yleisin roska, on muovia ja siinä on myös haitallisia aineita kuten raskasmetalleja. Suomessa kaupunkien rannoilla lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja.

- Huleveden mukana kulkeutuu vesistöihin roskia ja mikromuoveja. Mahanpuruja muovista -kampanjalla kiinnitämme huomiota siihen, että roskat eivät häviä kaupungissa tai luonnossa itsestään. Yksi helppo tapa suojella lähivesistöjä ja Itämerta on huolehtia roskat roskiin, sanoo HSY:n ympäristöasiantuntija Marika Visakova.

Kalatarroja voi nähdä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Helsingissä bongauksia voi tehdä keskustassa Ateneumin, Kampin ja Töölönlahden ympäristössä sekä Pukinmäen aseman seudulla, jonka lähellä virtaa Longinoja. Espoossa tarroja on Otaniemessä, Tapiolassa, Leppävaarassa, Matinkylässä ja Niittykummussa. Vantaalla kampanja näkyy Hakunilassa, Länsimäessä ja Tikkurilassa. Kauniaisissa tarroja on Tunnelitiellä ja Thurmaninaukiolla. Lisäksi kampanjaan kuuluvia animaatiovideoita pyörii metrojen ja raitiovaunujen näytöillä.

Mahanpuruja muovista -kampanjan taustalla on Pidä Saaristo Siistinä ry. Pääkaupunkiseudulla toteutuksesta vastaa HSY yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Itämerihaasteen kanssa.

Ympäristöministeriö on rahoittanut Mahanpuruja muovista -kampanjaa 74 564 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Vuonna 2022 kampanjassa on mukana ennätysmäärä kaupunkeja: Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kotka, Joensuu, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, Rauma, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku, Vantaa ja Vihti.

Kampanja-aika on 15.-28.8.2022. Sen keskelle osuu Itämeripäivä, jota vietetään torstaina 25.8.2022. Yksi konkreettinen teko Itämeren hyväksi on kerätä roskia rannoilta ja muualta ympäristöstä. HSY on Itämeripäivän kumppani, ja teemapäivän on käynnistänyt John Nurmisen Säätiö.