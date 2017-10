Itiksen upouuden elokuvateatterin RAU-urakka Assemblinille

Finnkino avaa 9-salisen teatterin Itäkeskuksen Itis-kauppakeskukseen Helsinkiin vuoden 2018 lopulla. Teatteri on ensimmäinen elokuvateatteri Itä-Helsingissä. Kauppakeskus Itis sijaitsee Kehä I:n ja Itäväylän risteyksessä ja se on ollut toiminnassa jo vuodesta 1984.

Assemblin toteuttaa elokuvateatterikompleksiin RAU-urakan. Oikeanlaisella rakennusautomaatiolla elokuvateatterissa on erittäin suuri merkitys: - Elokuvateatterien olosuhteet ovat erittäin vaihtelevia; yhden päivän aikana yhdessä salissa on useita näytöksiä ja ihmismassamäärät vaihtelevat näytöksien välillä. Muun muassa oikeanlaisella valaistuksella ja toimivalla ilmanvaihdolla on pystyttävä tekemään teatterielämyksestä onnistunut katselijalle ja tässä automaatiojärjestelmät näyttelevät suurta osaa, kertoo Assemblinin automaatio-yksikön liiketoimintajohtaja Kari Kumpulainen. Kohde valmistuu kokonaisuudessa vuoden 2018 lopulla. Kohteen rakennustöistä vastaa Skanska.

