Itse ilmoitetun sairauspoissaolon enimmäiskestoa pidennettävä viiteen päivään

Kutsu: Lääkäripäivät 2022 järjestetään virtuaalisina 26.-28.1. – ilmoittaudu mukaan 13.1.2022 11:36:57 EET | Kutsu

Lääkäripäivien teemana on Digitaalisuus – hyötyvätkö lääkäri ja potilas? Luvassa on laaja kattaus mielenkiintoista asiaa ajankohtaisen ja paljon puhuttavan teeman ympäriltä. Kurssitarjonnassa on myös kliinisiä klassikoita. Pääluentoja päivän polttavista aiheista on tarjolla päivittäin lounastauon lomassa.