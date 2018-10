Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) toimitusjohtajaksi valtiotieteen tohtori Petri Virtanen

Tiedote 26.10.2018. Itlan hallitus nimitti kokouksessaan 25.10.2018 säätiön toimitusjohtajaksi Petri Virtasen. Hän siirtyy toimitusjohtajaksi 1.2.2019. Petri Virtanen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori.

”Itlan hallitus on tyytyväinen toimitusjohtajan valintaan ja uskoo, että nykyiseltä hyvältä pohjalta päästään rakentamaan entistä vaikuttavampaa työtä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Petri Pohjonen.

Petri Virtanen siirtyy Itlan palvelukseen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitrasta, jossa hän on toiminut viime vuodet julkishallinnon johtamisohjelman projektijohtajana. Ennen tätä Petri Virtanen on toiminut mm. professorina Tampereen yliopistossa ja Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantojohtajana. Petri Virtanen on Helsingin, Tampereen ja Lapin yliopistojen dosentti.

”Lapsi- ja perhepolitiikan kentällä ei ole koskaan liikaa toimijoita, koska asia, jonka puolesta puhutaan ja töitä tehdään, on niin tärkeä. Näen Itlalla erittäin valoisan tulevaisuuden ja uskon, että Itlalla on merkittävä rooli lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä”, korostaa toimitusjohtaja Petri Virtanen.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Eduskunta päätti satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017 tukea lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä. Päätös kohdistettiin Itlalle pääomittamalla Itlan toimintaa 50 miljoonalla eurolla sekä asettamalle Itlalle kansanedustajista koostuva valtuuskunta.