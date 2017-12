Itsenäisyyspäivän tapahtumat muuttavat liikennejärjestelyjä Kruununhaassa ja Kaartinkaupungissa 3.–6.12.2017

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan tapahtumat vaikuttavat laajasti liikenteeseen Kruununhaassa ja Kaartinkaupungissa. Tapahtumien rakentaminen poistaa pysäköintipaikkoja Linnan ympäristössä, Kauppatorin pysäköintialueella, Vanhan kauppahallin, Lyypekinlaiturin ja Etelärannan ympäristössä. Osa pysäköintikielloista ja siirtokehotuksista on voimassa jo sunnuntaista 3.12.2017 alkaen.

Itsenäisyyspäivän iltana Hakaniemestä keskustaan suuntautuvalle liikenteelle suositellaan Pitkäsilta-Kaisaniemenkatu-reitin käyttöä. Ajoneuvoliikenteelle eteläisistä kaupunginosista pohjoisen suuntaan suositellaan käyttämään Mannerheimintietä. Linnan juhlien vuoksi osa Linnan ympäristön kevyenliikenteen yhteyksistä on suljettu.

Autoilua kehotetaan välttämään Linnan ja Etelärannan ympäristössä illalla 6.12. Ilotulituksen yleisöä pyydetään saapumaan paikalle käyttäen joukkoliikennettä.

Itsenäisyyspäivän iltana liikenne suljetaan vaiheittain:

Linnan ympäristö

Linnaa ympäröivät kadut suljetaan läpiajolta siten, että sulut on asennettu kello 18.00 mennessä. Työ alkaa arviolta kello 14.00. Kello 18 jälkeen ajoyhteys Pohjoisrannasta Pohjoisesplanadille suljetaan ja kaikki liikenne Pohjoisrannasta etelän suuntaan ohjataan Kanavakadulle Päävartiontorin kohdalta. Kanavakadulta ei pääse kääntymään kello 18 jälkeen Pohjoisesplanadille, kaikki liikenne ohjataan Pohjoisrantaan.

Etelärannan ympäristö

Eteläranta ja osa Pohjoista- ja Eteläistä Makasiinikatua suljetaan ilotulituksen vuoksi noin kello 20.00. Kulku alueen kiinteistöille tapahtuu kahden liikenteenohjauspisteen kautta, jotka sijaitsevat Olympiaterminaalin liikenneympyrässä sekä Unioninkadun ja Eteläesplanadin risteyksessä. Sulun arvioitu purkuaika on kello 23.00, riippuen kuitenkin yleisömäärästä.

Eteläesplanadin sulku

Kääntyminen Mannerheimintieltä Eteläesplanadille on suljettu kello 21.00–23.00. Ajoyhteys Korkeavuorenkadulta, Kasarmikadulta ja Fabianinkadulta Eteläesplanadille on suljettu kello 21.00–23.00.

Pohjoisrannan sulku

Pohjoisranta on suljettuna Liisankadun tasolta etelään päin noin kello 21.00–23.00 ilotulituksen vuoksi. Etelää kohden suuntautuva liikenne ohjataan Liisankadulle. Liisankadulta on kääntyminen suljettu Snellmaninkadulle, Mariankadulle ja Meritullinkadulle kello 21.00–23.00.

Kynttiläkulkue 5.12. Säätytalolta

Kynttiläkulkueen vuoksi Kirkkokatu on suljettu läpikululta välillä Snellmaninkatu–Mariankatu, jalankulku mukaan lukien tiistaina 5.12. kello 15.30–18.00. Snellmaninkatu on suljettu ajoneuvoliikenteeltä välillä Rauhankatu–Hallituskatu 5.12. kello 13.30–18.00. Kulkuereitillä on ajoneuvojen siirtokehotukset. Liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä tapahtuman aikana.

Kaikki kellonajat ovat arvioita. Järjestelyjen purku alkaa kello 23 jälkeen vaiheittain, riippuen ilotulituksen yleisömäärästä.