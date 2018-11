Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan ongelmat on korjattava

Hallituksen hyvä korjaus palkkatukeen tuo 1000 työllistä lisää 29.8.2018 15:55 | Tiedote

Hallitus on päättänyt kehysriihessään nostaa järjestöille suunnatun sataprosenttisen palkkatuen enimmäismäärää 4000 henkilötyövuoteen. Tällä hetkellä järjestöjen täyden palkkatuen määrä on 3000 henkilötyövuotta. Toimihenkilöliitto ERTO on esittänyt hallituksen päättämää uudistusta ja on päätökseen tyytyväinen.