Ivalon koulukeskuksen työmaalla väärinkäytöksiä ulkomaalaisen työvoiman suhteen – Joka neljäs lappilainen rakentaja työttömänä

Ivalon koulukeskuksen työmaalla on ilmennyt väärinkäytöksiä ulkomaalaisen työvoiman suhteen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastuksessa. Kaikkia työmaan ulkomaalaisia työntekijöitä ei ole vaatimusten mukaisesti ilmoitettu TE-toimistolle. Osa työmaan aliurakoitsijoista ei ole pyynnöistä huolimatta toimittanut tarkastajille työaikakirjanpitoa, palkkalaskelmia tai selvitystä noudatettavista työehdoista.

Työmaalla työskentelee Rakennusliiton tietojen mukaan työntekijöitä sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta. Työntekijöillä on ollut palkkoja ja päivärahoja saamatta.

Pääurakoitsijana kohteessa toimii Lehto Tilat Oy. Lehto Tilat Oy:n kanssa suorassa sopimussuhteessa olevien yrityksien kohdalla ei tarkastuksessa löytynyt huomauttamista, vaan ongelmat ovat pidemmällä alihankintaketjussa. Aluehallintovirasto jatkaa Rakennusliiton tietojen mukaan edelleen tarkastustyötä joidenkin alihankkijoiden osalta.

– Toivomme myös Inarin kunnan puuttuvan tilanteeseen ja vaativan selvityksiä vastuun asiasta kantavalta pääurakoitsijalta eli Lehto Tilat Oy:ltä, sanoo sopimusalavastaava Toni Malmström Rakennusliitosta.

Joka neljäs lappilainen rakentaja työttömänä

Rakennusalan työttömyyskassan tilaston mukaan rakentajista oli työttömänä Lapissa toukokuussa 24,5 %. Maakunnassa oli yli 600 rakennusalan ammattilaista työtä vailla. Näistä talonrakentajia yli 400 ja muun muassa maalareita 45. Todellisuudessa työtilanne on vielä heikompi, sillä lappilaisia rakentajia työskentelee sekä Norjassa että Ruotsissa. Moni heistä tekisi mieluummin töitä kotimaassa.

– On yksiselitteisesti väärä päätös, että Lapista on ELY-keskuksen päätöksellä poistettu saatavuusharkinta rakennusalan töistä, lukuun ottamatta avustavia tehtäviä. Ei Lappiin ole tarvetta kuljettaa työntekijöitä jopa EU:n ulkopuolelta, kun maakunnan omia ammattilaisia on isoin joukoin työttömänä, sanoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen.