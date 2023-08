Izmir ja Bodrum on lisätty arvostettuun ja kansainvälisesti tunnettuun Michelin-oppaaseen

Turkin Egeanmeren ja Välimeren kulinaarisiin perinteisiin vahvasti ammentava Izmir ja sen ympäristö tarjoavat Egeanmeren makuja, tuoretta kalaa ja runsaita mezejä. Izmir loistaa monipuolisella ruokatarjonnalla, ja usein paikallisten nuorten kokkien johtamat ravintolat arvostavat Turkin kulinaristista perintöä nykyaikaisella tavalla.

Yksi Turkin tunnetuimmista matkailukohteista, Bodrum, on loistava sekoitus aitoja ja merellisiä makuja tarjoavia turkkilaisia ravintoloita sekä kansainvälisiä ruokapaikkoja, joista aasialaiset ja italialaiset ovat suosituimpia. Bodrumissa luksuslomakohteet keskittyvät luoviin fine dining -elämyksiin.

Izmir ja Bodrum esittelevät Turkin ruokakulttuurin rikkautta

"Viime vuonna Istanbuliin tehdyn ensimmäisen pysähdyksen jälkeen tarkastajamme lisäävät ilahtuneena Izmirin ja Bodrumin Michelin-oppaaseen. Kaupungit eivät ole vain kulttuuri- ja matkailukokemuksia varten, vaan ne tarjoavat myös kulinaarisia elämyksiä, jotka ansaitsevat tulla löydetyiksi. Izmirin ravintolat ylistävät paikallista kulttuuria ja osoittavat monien nuorten kokkien korkeatasoiset gastronomiset taidot. Bodrum puolestaan loistaa monipuolisuudella, ja monet sen perinteisistä ja helposti lähestyttävistä ravintoloista sijaitsevat kaupungin keskustassa, kun taas innovatiiviset konseptit löytyvät ylellisistä lomakohteista. Lisäämällä nämä kaksi uutta aluetta Michelin-oppaaseen, toivomme vilpittömästi kertovamme maailmalle, että Turkki on gastronominen kohde, jota ei kannata jättää väliin”, sanoo Gwendal Poullennec, Michelin-oppaiden kansainvälinen johtaja.

"Olemme iloisia siitä, että Istanbulin lisäksi myös Izmir ja Bodrum nostetaan esiin gastronomiakaupunkeina. Nämä lisäykset osoittavat turkkilaisen kulinaarisen kulttuurin kasvavaa potentiaalia, ja uskomme vahvasti, että monia muita kaupunkeja lisätään tulevina vuosina”, kertoo Mehmet Nuri Ersoy, Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeri.

Michelin-opas korostaa monipuolista ruokakulttuuria

Ensimmäisen kerran vuonna 2022 julkaistu Istanbulin Michelin-opas on esitellyt Turkin suurimman kaupungin gastronomisia kohteita ja kulinaarista monimuotoisuutta. Oppaassa on 53 ravintolasuositusta, joista viisi on saanut Michelin-tähden (yksi kahden Michelin-tähden ja neljä yhden Michelin-tähden ravintolaa), yksi ympäristövastuullisuutta osoittavan vihreän tähden sekä kymmenen hyvästä hinta-laatusuhteesta kertovan Bib Gourmand -suosituksen. Opas on korostanut Istanbulin erilaisia kausi- ja erikoisruokia sekä nostanut esiin monipuolisesti erityyppisiä ravintoloita.

Pian julkaistava Michelin-opas korostaa Izmirin ja Bodrumin kulinaarista tarjontaa ja suosittelee kohteiden parhaita ravintoloita Michelin-oppaan historiallisen ja maailmanlaajuisen metodologian pohjalta. Michelinin ravintolatarkastajat ovat alan ammattilaisia, jotka toimivat anonyymeinä puolueettomuuden takaamiseksi. Tähdet keskittyvät ravintolassa tarjottavaan ruokaan ja arvostelussa on perustana viisi kriteeriä: raaka-aineiden laatu, valmistustapa, makujen yhteensopivuus, annoksista välittyvä kokin persoonallisuus sekä johdonmukaisuus niin ajallisesti testivierailuiden välillä, kuin koko ruokalistan osalta.

Michelin-opas Istanbul, Izmir ja Bodrum 2024 -ravintolavalikoima julkistetaan 9. marraskuuta 2023 Istanbulissa järjestettävässä julkistustilaisuudessa. Valikoima tulee saataville Michelin Guide -sivustolle (https://guide.michelin.com) sekä Michelin Guide -sovellukseen, joka on saatavilla maksuttomasti iOS- ja Android-laitteille.