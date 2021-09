Jääasema Kooma on Jaakko Yli-Juonikkaan Poni-kirjasarjan päättävä romaani

Huimapäinen sukellus erään runoilijan tuotannon alkulähteille – Jumalalle pyhitetty susi 8.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Runoilijan tehtävä on muuttua runoudekseen. Näin on sanonut Jouni Inkala, ja teoksessaan JUMALALLE PYHITETTY SUSI hän päästää lukijat lähietäisyydelle katsomaan kuinka niin on käynyt, miten metamorfoosi on tapahtunut. Teos on huimapäinen sukellus erään runoilijan tuotannon alkulähteille.