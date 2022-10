Jäähyväiset Linnanmäen Kieputtimelle

Kieputin on yksi Linnanmäen klassikkolaitteista, joka on viihdyttänyt asiakkaita huvipuistossa jo 28 vuoden ajan. Saapuessaan Linnanmäelle Kieputin aloitti pyörityksensä nimellä Top Spin. Vuonna 2004 Linnanmäen kaikkien laitteiden nimet suomennettiin, ja silloin myös Kieputin sai nykyisen nimensä. Kieputtimen kyytiin on mahtunut kerralla 40 henkilöä istumaan kahteen riviin. Vilkkaimpina aikoina sen pyörityksestä ovat päässeet nauttimaan jopa tuhannet huvittelijat päivässä.

Kieputtimen kieputukset ovat ennakoitua aikaisemmin ohi, eikä laite ole enää toiminnassa tällä huvittelukaudella. Kieputin vaatisi varaosan, jonka toimitusaika on niin pitkä, ettei se valitettavasti ehdi puistoon ennen huvikauden sulkeutumista. Kieputin poistuu huvipuistosta huvittelukauden loputtua 23.10. Laite on tällä hetkellä myynnissä, mutta näyttää epätodennäköiseltä, että laite jäisi Suomeen.

Kieputin on ollut monen huvipuistokävijän suosikkilaite, ja nyt huvittelijoiden onkin mahdollista tulla vielä jättämään jäähyväiset Kieputtimelle. Alkavan viikonlopun 8.–9.10. sekä Linnanmäen Valokarnevaalin ajaksi (13.–23.10.) Kieputtimen tunnelmalliset huvilaitevalot kytketään päälle illan pimetessä, ja valojen loisteessa pääsee vielä muistelemaan nostalgisia kieppumishetkiä. Asiakkaat voivat kuvata itsensä Kieputtimen edessä ja samalla osallistua arvontaan veikkaamalla, minkälainen huvilaite Kieputtimen tilalle on tulossa huvikaudelle 2024.

Linnanmäki kertoo uutuuslaitteesta tarkemmin tämän huvikauden päätyttyä.