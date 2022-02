Jaakko Haikonen STTK:n vt. kansainvälisten asioiden asiantuntijaksi

STTK: Osaaminen on tulevan talouskasvun välttämätön kriittinen tekijä 27.1.2022 13:20:00 EET | Tiedote

Työelämän murros muuttaa kaikkien työikäisten osaamistarpeita. Pandemia toi lyhyessä ajassa esiin työikäisten osaamisen jakolinjat esimerkiksi etätyön ja työn tekemisen digitaalisten vaatimusten kautta. Ilmastonmuutoksen torjunta kiihdyttää osaamisen muutostarpeita. Jatkuva oppiminen on päivän sana, mutta vähemmän keskustellaan siitä, mitä se lopulta tarkoittaa ja mitä vaihtoehtoja on. - Heikko osaaminen ja koulutuksen ulkopuolelle jääminen nakertavat ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, osallisuuden kokemusta ja elämänlaatua. Pahimmillaan osaamisen puute syrjäyttää työmarkkinoilta kokonaan, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa. Palola puhui tänään STTK:n perinteisessä talousseminaarissa, jossa teemana oli heikon osaamisen vaikutus syrjäytymiseen ja sen hintalappu yksilölle ja yhteiskunnalle. Sitra on laskenut, että työn ja osaamisen ulkopuolelle jäämisen kokonaiskustannukset julkiselle taloudelle olivat vuonna 2019 yli 18 miljardia euroa. - Inhimilliselle murheelle ei hintalapp