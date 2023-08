Jaakko Hyvönen jatkaa Tradenomien puheenjohtajana

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiiin Iida Mikkola (Pääkaupunkiseudun tradenomit) ja varapuheenjohtajaksi Niko Posio (opiskelijat).

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Hyvönen (Turun seudun tradenomit). Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Carlenius (Etelä-Suomen tradenomit) ja 2. varapuheenjohtajaksi Anna Laurila (Tampereen seudun tradenomit).

Hallituksen jäseniä kokouksessa valittiin kahdeksan:

Katja Antrela (Itä-Suomen tradenomit)

Teemu Oja-Lipasti (Keski-Suomen tradenomit)

Eemeli Rajala (Pääkaupunkiseudun tradenomit)

Sami Ranta-aho (Pääkaupunkiseudun tradenomit)

Rosamari Rissanen (Turun seudun tradenomit)

Jeanette Tammela (Pohjois-Suomen tradenomit)

Sami Vesala (Turun seudun tradenomit)

Eppu Åberg (Pääkaupunkiseudun tradenomit)

Lisäksi hallituksen opiskelijaedustajana jatkaa Tradenomiopiskelijoiden puheenjohtaja Annika Väänänen.

Valtuuston perehdytyskoulutus ja järjestäytymiskokous pidettiin 27.-28. elokuuta Helsingissä. Valtuusto on liiton ylin päättävä elin, joka ohjaa hallituksen toimintaa. Valtuutetut valittiin keväällä 2023 vaaleilla ja valtuuston toimikausi on kolme vuotta. Valtuustossa on yhteensä 35 edustajaa, joista viisi ovat opiskelijoiden edustajia.

Lisätiedot:

Jaakko Hyvönen, hallituksen puheenjohtaja

p. 040 515 8591

Iida Mikkola, valtuuston puheenjohtaja

p. 040 836 9869