Jaakko Kauppi A-Insinöörien yksikönjohtajaksi Poriin

Rakennusinsinööri Jaakko Kauppi ryhtyy vastaamaan A-Insinöörien Porin rakennesuunnittelun palveluista 1.1.2023 alkaen. Jaakko Kauppi siirtyy uuteen rooliin A-Insinöörien Porin yksikön suunnittelujohtajan tehtävästä. Hänellä on pitkä kokemus rakennesuunnittelun erikoisasiantuntijana, ja hän on toiminut lähellä A-Insinöörien asiakkaita projektipäällikkönä ja suunnittelujohtajana.

Nykyinen Porin yksikönjohtaja Jari Kivelä siirtyy talonrakennushankkeiden operatiiviseksi johtajaksi rakennesuunnittelun toimialalla.

– Porin puolesta sadasta asiantuntijasta koostuvalla yksiköllä on kyvykkyyttä vaativienkin kohteiden suunnitteluun, myös teollisuuteen. Kauttamme on saatavissa rakennesuunnittelun palvelut sekä uudiskohteisiin että korjausrakentamiseen, Jaakko Kauppi kertoo.

– Jaakko on erinomainen valinta luotsaamaan Porin yksikköämme, joka muiden yksiköidemme tavoin on jatkuvasti kasvava ja päteviä suunnittelijoita rekrytoiva. Hän on ollut talossa jo yli 20 vuotta ja tuntee tapamme toimia ja hoitaa asiakassuhteita menestyksekkäästi, sanoo toimialajohtaja Timo Leppänen.

A-Insinöörien rakennesuunnittelun Porin yksikössä työskentelee noin 40 uudisrakentamisen ja teollisuuden hankkeisiin erikoistunutta rakennesuunnittelijaa. Yksikön suunnittelukohteita ovat muun muassa Robusta-kortteli Helsingin Vuosaaren Kahvikorttelin alueella sekä asuntoja, toimisto- ja liiketilaa sisältävä Perhelä-kortteli Järvenpään keskustassa.