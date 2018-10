Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen Gospel Gentlemen -kiertueelle

Suomalaisen gospel-musiikin konkarit Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Petri Laaksonen lähtevät yhteiselle kiertueelle syksyllä 2018. Nämä kolme ainutlaatuista lauluntekijää ja muusikkoa yhdistävät voimansa ja kiertävät yhdeksän kirkkoa eri puolilla Suomea. Näissä Gospel Gentlemen -konserteissa miehet laulavat yksin ja yhdessä esittäen omia ja toinen toistensa lauluja.

Lauluntekijä-laulaja Jaakko Löytty on jättänyt syvän jäljen suomalaisten sieluihin nuoren seurakunnan musiikkikulttuurin tienraivaajana. Lastenleireiltä rippikouluihin ja kastejuhlista hautajaisiin ovat soineet Löytyn teokset, joista lukuisat ovat muodostuneet klassikoiksi. Kolmisenkymmentä albumia julkaisseen Löytyn tunnetuimpia yhteislauluja ja virsiä ovat Kahden maan kansalainen, Siunaa koko maailmaa ja Pidä minusta kiinni. Hän on ollut perheineen Senegalissa lähetystyössä ja on osallistunut Siionin virsien uudistustyöhön ja toiminut Herättäjä-Yhdistyksessä matkaveisaajana.



Löytty kommentoi:

- Kovasti odotan yhteistä kiertuetta. Jännittävä nähdä, mitä me kolme varsin erilaista persoonaa tuomme tähän yhteiseen iltaamme. Pääasia on kuitenkin, että hienoja lauluja lauletaan hienolle yleisölle.



Pekka Simojoki on kiertänyt Suomea jo lähes 35 vuotta niin trubaduurina kuin erilaisten yhtyeidensä kanssa. Hänellä on takanaan 70 äänitettä ja hän on kirjoittanut noin 700 hengellistä laulua ja virttä. Lauluja on käännetty kymmenille kielille. Lähes kaikki suomalaiset ovat elämänsä aikana laulaneet Simojoen lauluja. Tunnetuimpia niistä ovat Herra kädelläsi, jo klassikoksi muodostunut Tulkoon joulu (Niityllä lunta) sekä kastejuhlista tuttu Taivaan Isä suojan antaa, jota myös kouluissa paljon lauletaan. Rippikoululaiset vuodesta ja sukupolvesta toiseen laulavat Nuoren seurakunnan veisukirjasta lukuisia Simojoen lauluja. Miehen tuorein albumi Avara on vuodelta 2016.

Simojoen tunnelmat:

- Onhan se ilo ja kunnia päästä tielle tällaisten hienojen pitkän linjan pelimannien kanssa. Kolme erilaista persoonaa, kolme musiikkityyliä ja kolme uskontulkintaa. Eihän siitä voi tulla muuta kuin taivaallisen maukas soppa.

Kiertueen kolmas jäsen laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen aloitti laulajanuransa 25 vuotta sitten. Hänen ensimmäinen levynsä Täällä Pohjantähden alla julkaistiin vuonna 1994. Laaksonen on julkaissut kaksitoista soololevyä, useamman kokoelmalevyn sekä säveltäjänä lukuisia teemallisia albumeita. Hänen tuotantonsa on poikkeuksellisen monipuolista aina suosituista iskelmistä euroviisuihin ja joululauluista hengellisiin sävelmiin. Syksyllä 2015 Petri Laaksonen julkaisi monen vuoden tauon jälkeen levyn: In Memoriam - Elät aina minussa. Laaksosen melodiset ja elämänmakuiset laulut yhdistettynä vahvaan ja sielukkaaseen tulkintaan ovat koskettaneet tuhansia ihmisiä.

Laaksosen ajatuksia kiertueesta:

- Upeaa saada olla mukana tällä ainutlaatuisella konserttikiertueella nuoruuteni idolien seurassa. Jaakko ja Pekka ovat poikkeuksellisen hienoja lauluntekijöitä, joiden teokset ovat jääneet elämään ja kestävät sukupolvelta toiselle. Uskon, että yhteisistä illoistamme voi tulla elämys, jonka muistaa pitkään!



Kiertueen tuottaa Kansan Raamattuseura yhteistyössä Ohjelmatoimisto Kristallin kanssa. Konsertit juontaa Heli Karhumäki.



Gospel Gentlemen -kiertue:

31.10 Lahti, Ristinkirkko

01.11 Helsinki, Temppeliaukion kirkko

02.11 Turku, Mikaelinkirkko

04.11 Kangasala, kirkko

21.11 Jyväskylä Taulumäen kirkko

22.11 Isokyrö, kirkko

23.11 Oulu, Oulujoen kirkko

24.11 Kuopio, Tuomiokirkko

25.11 Joensuu, Joensuun kirkko



Konsertit alkavat klo 19.00, paitsi Joensuun konsertti klo 16.00.

Kesto noin 2h 30min.

Liput:

www.lippu.fi/gospelgentlemen

22 € palvelupalkkioineen ennakko

25 € ovelta mikäli lippuja jäljellä



Lisätietoa ja Press-kuvat:

www.ohjelmakristalli.com