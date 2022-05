Jaakko Pekki Huoltovarmuuskeskuksen Operatiivisen osaston johtajaksi

Huoltovarmuuskeskuksen organisaatiota päivitetään syksyllä, jolloin aiempien linjavastuiden sijaan työ organisoidaan toiminnallisesti. Organisaatiomuutoksen yhteydessä muodostettava Operatiivinen osasto vastaa Huoltovarmuuskeskuksen kansallisen tason varautumistoimenpiteistä sekä yhteensovittaa sitä Huoltovarmuusorganisaation toimintaan.

Tuleva Operatiivinen osasto muodostuu kolmesta yksiköstä: Varautumisen suunnittelu ja ohjelmajohtaminen, Huoltovarmuustoimien toimeenpano sekä Pooli- ja sidosryhmätyö. Operatiivisen osaston johtajan alaisuuteen valitaan myöhemmin yksikönjohtajat.

Jaakko Pekki valikoitui tehtävään sisäisen haun kautta. Pekki on työskennellyt HVK:ssa yhteensä yli kuusi vuotta ja vaativissa varautumistehtävissä kaikkiaan yli 15 vuotta. Pekillä on kokemusta operatiivisesta johtamisesta haastavissa tilanteissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Hänen johtamalleen Perustuotanto-osastolle on kuulunut suomalaisen ruoka- ja vesihuollon, terveydenhuollon ja kriittisen teollisuuden huoltovarmuus ja sen kehittäminen. Perustuotanto-osasto on vastannut myös elinkeinoelämän alueellisesta varautumisyhteistyöstä sekä kuntien varautumisen tukemisesta.

− Tehtävässä tarvitaan vahvaa muutosjohtamisen otetta ja Jaakko Pekillä on erittäin hyvät valmiudet käynnistää uusi toimintamalli. Hän on osoittanut, että hänellä on sekä kehittämiskykyä että kehittymiskykyä. Jaakko on tulevaisuuden tekijä, osallistava ja inspiroiva johtaja ja todella sitoutunut huoltovarmuustyöhön, sanoo toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Syksyllä toteutettavan organisaatiouudistuksen yhteydessä nykyiset Infrastruktuuriosasto, Perustuotanto-osasto ja Energiahuolto-osasto lakkaavat olemasta ja varautumistyötä tehdään entistä vahvemmin yli sektorirajojen. Keskinäisriippuvuudet eri toimialojen välillä ovat niin merkittäviä, että raja-aitoja on järkevää purkaa.

