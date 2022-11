Jaakko Pernun Tuulenpitelijät-veistos lahjoituksena OYSille

Fingrid Oyj on lahjoittanut Oulun yliopistolliselle sairaalalle kansainvälisen uran tehneen kuvanveistäjä, ympäristötaiteilija Jaakko Pernun Tuulenpitelijät-veistoksen, joka on valmistettu orgaanisesta luonnonmateriaalista. Näyttävä puuveistos on tällä hetkellä sijoitettuna Medipoliksen aulatiloihin, mistä se mahdollisesti siirretään aikanaan uuden sairaalan tiloihin. Pernun arkaaiset, muinaisaikaisia muotoja ja karheita rakennelmia muistuttavat veistokset kertovat ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Oulun yliopistollinen sairaala vastaanottaa harkinnanvaraisesti taidetta lahjoituksena. Taidetta tai rahalahjoituksia kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen sairaalassa voi tehdä Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön, Terttu-säätiön kautta. Lisätietoa taidelahjoituksista voi lukea säätiön nettisivuilta osoitteesta terttusaatio.fi

Lisätietoa OYSin uuteen sairaalaan tulevasta taiteesta on koottu uudistamisohjelman nettisivuille osoitteeseen oys2030.fi/taide