Jääkolkka ja alamäkiluistelu - uudet lajit testissä GoExpo Winterissä

GoExpo Winter esittelee tukun tuntemattomaksi jääneitä ja ihan uusia talvilajeja ja -välineitä. Messuilla pääsee tutustumaan muun muassa alamäkiluisteluun ja jääkolkkaan sekä erikoisempiin välineisiin kuten split-lautaan ja lumiluistimiin. GoExpo Winter järjestetään Messukeskuksessa tulevana viikonloppuna 3.–5.11.

Jääkolkka on curlingin tyyppinen jäällä pelattava heittolaji, jota voi kesäaikaan treenata myös asfaltilla. Heittoliike muistuttaa keilaamista ja lajissa on kolme erilaista pelimuotoa: tarkkuusheitto ja pituusheitto sekä curling-tyylinen joukkuepeli. Lajia on harrastettu Suomessa jo 1980-luvulta saakka, mutta se on edelleen vain harvojen harrastus. Messuilla omaa heittotaitoa voi testata Saariselän osaston jääkolkkaradalla.

Toinen marginaaliin jäänyt laji on alamäkiluistelu, vaikka Suomi on kuulunut lajin kärkimaihin alusta alkaen. GoExpo Winterissä pääsee tapaamaan lajin kotimaisia huippuja; paikalla ovat hallitseva alamäkiluistelun nuorten maailmanmestari Mirko Lahti ja vuoden 2011 miesten maailmanmestari Arttu Pihlainen. Lahti kellottaa messuilla joka aamu pohja-ajan, jota yleisö voi yrittää tavoitella päivän aikana. Testiluistelut tehdään kumpuilevalla radalla rullaluistimilla, ja lisäksi harrastajat demoavat lajin tekniikkaa jäälle rakennettavalla radalla.

Uusia välineitä rinteeseen

Split-lauta eli splitboard on pituussunnassa keskeltä halkaistu lumilauta. Se on kehitetty helpottamaan vapaalaskun harrastajien elämää. Irrotettavien siteiden avulla lauta muuttuu tarvittaessa suksiksi, jolloin ylämäkeen kiipeäminen rinne- ja hissialueiden ulkopuolella sujuu hiihtämällä helpommin kuin kävellen, ja lumilautaa kantaen. Tästä syystä split-lauta on harvinainen näky hiihtokeskuksissa.

Yhtä harvinainen on myös lumiluistin, joka on pienin laskettelurinteessä käytössä oleva laskuväline. Norjalaisvalmisteiset lumiluistimet koostuvat pelkistä monoista, joissa erikoisrakenteinen pohja hoitaa liukupinnan virkaa. Pohja vastaa perinteisen suksen pintaa ja siinä on teräskantit. Tuote on verrattavissa ennemmin luistimiin kuin suksiin, ja käytön lupaillaan olevan helppoa - ainakin niille, jotka osaavat luistella joko jäällä tai rullaluistimilla.

Luistelua ja hurjapäiden lajeja

Lumen lisäksi GoExpo Winteriin tulee myös jäätä. Aiempina vuosina messuilla nähty parafiininen tekojää korvataan oikealla jäällä, jossa viilettävät niin jääkiekkoilijat, jääpalloilijat, kaukalopallon pelaajat kuin taitoluistelijatkin. Näytösten ja otteluiden seuraamisen lisäksi messukävijät pääsevät kaartelemaan jäälle yleisöluistelussa valintansa mukaan joko hokkareilla tai taitoluistimilla.

Jännitystä kaipaavat voivat testata vaijeripyörää, jossa ajetaan 24 metrin matka noin neljän metrin korkeudessa tornista toiseen. Paluu lähtöpaikkaan tehdään vaijeriliu’ulla. Messuilla on käytössä myös kiipeilyseinä, jossa messuhulinaa voi tarkastella jopa hallin katonrajasta asti.

GoExpo Winter Helsingin Messukeskuksessa 3.–5.11. on uusi aktiivisen talviharrastajan tapahtuma lumella, jäällä, luonnossa tai sisällä liikkuville. Tapahtuma järjestetään samaan aikaan pelitapahtuma GameXpon kanssa. Liput Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta.

Lisätietoja:

Messukeskus, tiedottaja Riikka Luomanpää, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

www.goexpowinter.fi #goexpowinter

Kuvia aiempien vuosien Skiexposta vapaasti median edustajien ja bloggaajien käyttöön Messukeskuksen mediapankista: http://mediabank.messukeskus.com

Toimittajat voivat akkreditoitua ennakkoon netissä http://messukeskushelsinki.fi/uutishuone/akkreditointi/

tai tapahtuman aikana Messukeskuksen lehdistökeskuksessa.

Bloggaajien akkreditointi on päättynyt.