Jaana Laaksonen johtamaan Diakonissalaitoksen asiakkuuksia ja myyntiä

Jaana Laaksonen on nimitetty Diakonissalaitoksen konsernin asiakkuus- ja myyntijohtajaksi ja samalla konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.9.2019 alkaen.

Laaksonen on toiminut aiemmin Diakonissalaitoksen tytärsäätiö Rinnekodin asiakkuus- ja myyntijohtajana. Laaksosella on pitkä kokemus sote-alalta eri tehtävistä Rinnekodilla, Pelastakaa Lapset ry:ssä ja Tampereen kaupungilla. Viime vuosien aikana hän on systemaattisesti ja tuloksekkaasti kehittänyt Rinnekodin asiakkuuksien hoitoa sekä myyntiä. Laaksonen jatkaa edelleen myös Rinnekodin johtoryhmän jäsenenä.

”Hyvän asiakaskokemuksen saavuttamiseen tarvitaan asiakkuuksien ja myynnin suunnitelmallista hallintaa, avointa ja rehtiä yhteistyötä kunta-asiakkaiden kanssa. Lisäksi herkkyys yksilölliseen palvelujen räätälöintiin varmistaa tukea tarvitseville henkilöille parhaan ja oikean palvelun. Hyvässä yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa on voimaa”, kertoo Jaana Laaksonen astuessaan innolla uuteen tehtävään.

”Jaanan johdolla Rinnekodin asiakkuuksien hoitoa ja myyntiä on kehitetty menestyksekkäästi viime vuosina. On hienoa saada Jaanan osaaminen koko konsernin käyttöön edistämään valtakunnallisia kasvutavoitteitamme. Lämpimät onnittelut ja menestystä tehtävään”, toivottaa Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström.

Diakonissalaitos ja Rinnekoti ilmoittivat kesäkuussa 2019 aikeistaan yhdistyä. Lue uutinen täältä.