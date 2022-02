Jaana Villanen pureutuu uutuuskirjassaan arvoihin ja niistä esitettyihin uskomuksiin!

Arvot näkyvät arjessa – vai näkyvätkö?

Arvot eivät ole joko-tai-juttu, vaan sekä-että. Arvot ovat sekä näkyvillä että näkymättömissä. Arvot ovat sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän väline. Arvot ovat organisaation sisällä niin tilan luomista kuin sen rajaamista. Arvot antavat suuntaviivat siihen, kuinka toimitaan, vaikka selkeää vastausta ei olisi nähtävissä. Ne ovat signaali yrityskulttuurista.

Uutuuskirjassaan Sata myyttiä arvoista Jaana Villanen pureutuu näihin arvoista esitettyihin väittämiin ja uskomuksiin. Kirjassa avataan arvojen vaikutusta jokaisen elämään ja tuodaan näkökulmia siihen, miten arvot näkyvät arjessamme.

Kirja herättelee lukijaa pohtimaan sitä, kuinka teot heijastavat aina arvoja. Jättiharppauksin kulkemisen sijaan se tarkoittaa myös kaikkia pikkuruisia askeleita, joita otamme. Tekemällä arvojen pohjalta pieniäkin muutoksia, ne ankkuroivat suunnan ja tavan toimia. Kirja korostoaa, että on tärkeää haastaa arvoja koko ajan, vaikka ne olisivatkin vahvasti läsnä jokapäiväisessä toiminnassa.

Kirjailijasta

Jaana Villanen on kirjailija, arvovalmentaja ja liiketoiminnan kehittäjä, joka uskoo arvopohjaiseen toimintaan, johtamiseen sekä ihmisten ja yritysten loputtomaan mahdollisuuteen kehittyä. Hän on ollut perustamassa useita yrityksiä, toiminut mentorina ja konsulttina sadoille yrittäjille sekä osallistunut kymmeniin tuotekehitysprojekteihin. Hän on myös toiminut kouluttajana ja valmentajana tuotekehityksen parissa lähes kymmenen vuotta.