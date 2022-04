Jäänsahaus Tornionjoen suualueella Hellälässä alkaa 11.4.2022

Lapin ELY-keskus sahaa jäitä Tornionjoen suualueella 29.3.2022 10:40:43 EEST | Tiedote

Teräsjää on useassa Lapin alueen joessa tänä keväänä vahvempaa kuin parina edeltävänä vuotena. Teräsjäätä on kuitenkin usealla mittauspisteellä pitkän ajan keskiarvoa vähemmän. Jäätä sahataan huhtikuun aikana Tornionjoen Hellälässä. Lapin ELY-keskus varoittaa alueella liikkujia 18 cm leveistä sahausurista ja jään päälle nousevasta vedestä. Ounasjoen Kaukosen jäätilannetta tarkkaillaan ja mahdollisesta jäänsahauksesta päätetään myöhemmin. Muualla jäät ovat liian ohuet tai jääkansi on liian epätasainen jäänsahauskoneelle.